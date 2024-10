Tanti bambini in piazza per il laboratorio su Halloween

Tanti bambini si sono divertiti questa mattina, a piazza Salotto, partecipando al laboratorio di Halloween organizzato per il Comune dall'associazione ‘The little prince’. I piccoli partecipanti, accompagnati in piazza dai genitori, hanno realizzato delle zucche di carta decorate, oltre a divertirsi nelle vicinanze della fontana musicale The big piano. L'appuntamento per Halloween si ripeterà anche nei prossimi giorni, sempre su iniziativa del Comune, annunciano gli assessori Alfredo Cremonese e Zaira Zamparelli che puntano a creare appuntamenti su misura per bambini ma anche a rilanciare il commercio.

La seconda data programmata è quella di giovedì 31 ottobre, quando la festa si svolgerà dalle ore 16:30 alle ore 19:30 in piazza della Rinascita e nella zona Stadio, sul marciapiede di via Pepe, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Marconi e l'intersezione con via Benedetto Croce. I bambini potranno partecipare a giochi di gruppo, ballare al ritmo della baby dance a tema Halloween e sfilare in maschera durante la tradizionale sfilata.

L’evento sarà animato da Faber srl, dicono sempre Cremonese e Zamparelli: "Siamo certi che sarà un pomeriggio giocoso e gioioso per i più piccoli. Con queste e altre iniziative, come quelle natalizie, mettiamo i bambini al centro e richiamiamo l'attenzione delle famiglie per favorire il commercio", sottolineano gli assessori, ricordando che si sta già lavorando per le iniziative del Black Friday.