Arriva a CittÃ  Sant'Angelo il viaggio delle radici di Jimena Grandinetti e Donato De Santis

Saranno in Abruzzo questo fine settimana Donato De Santis, chef e imprenditore Italiano residente in Argentina, molto conosciuto come conduttore televisivo, e Jimena Grandinetti, famosa giornalista e conduttrice televisiva argentina, come ultima tappa del viaggio che li ha portati nelle regioni dell'Italia del sud, cominciando dalla Campania, passando per la Calabria, la Basilicata, la Puglia, il Molise e, in chiusura, l'Abruzzo.

La troupe ha intrapreso questo itinerario per filmare un programma che racconta i viaggi delle Radici in Italia e il progetto Italea, del Ministero degli Affari Esteri, promosso in occasione del 2024, proclamato "Anno delle Radici Italiane nel Mondo". Ne uscirà un programma di cultura italiana che andrà in onda nei mesi di febbraio e marzo 2025 su La Nación +, uno dei canali più importanti dell'Argentina. Una serie di puntate che metteranno in mostra la ricchezza culturale dell'Italia e avrà un impatto diretto sulla crescita del turismo italiano, ispirando il pubblico argentino e italo argentino a scoprire le destinazioni, la gastronomia e le esperienze autentiche che l'Italia ha da offrire.

L'Abruzzo dell'emigrazione ha avuto in Argentina una delle mete predilette. Attualmente, è il Paese con il maggior numero di abruzzesi emigrati e iscritti all'AIRE: circa 40.000 persone. Ma se si calcolano i discendenti delle famiglie abruzzesi che all'inizio del 900 si stabilirono in Argentina, il numero sale ad almeno 200.000 cittadini di origine abruzzese.

Durante ogni puntata del programma vengono mostrate le bellezze naturali e culturali dei diversi piccoli centri, raccontando il territorio anche attraverso le danze e le musiche popolari, le ricette gastronomiche, le feste popolari. Nel corso delle prime due settimane di girato, sono stati intervistati i residenti locali, i cui racconti vengono affiancati da informazioni pratiche su alloggi, trasporti e attività turistiche.

In Abruzzo la troupe farà tappa a Città Sant'Angelo, alla "Tenuta Coppa Zuccari", da cui si muoveranno, tra domenica e lunedì, per girare scene che riguardano non solo il borgo storico, ma le tradizioni, le storie, le particolarità del territorio. Visiteranno il centro storico del paese, la campagna circostante e faranno tappa all'agriturismo "Torre Mannella". Nella giornata di lunedì si dedicheranno alla provincia di Chieti, con tappa a Tornareccio, il borgo del miele e dei mosaici.

Oltre a Donato De Santis, che è anche un noto influencer, con i suoi 1,6 milioni di follower su Instagram e più di 4 milioni su tutti i suoi social network, e Jimena Grandinetti, fanno parte del team Adrián Abalay (cameraman e montatore), Luciano Fabiano (cameraman) e Laura López Bukovac (produttrice generale). In ogni regione il team è stato affiancato dal gruppo regionale del progetto Italea del MAECI e dal suo coordinatore. In Abruzzo il coordinatore delle attività del Turismo delle Radici è il promotore culturale e musicista Maximiliano Manzo, italo argentino.