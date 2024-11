L'amministrazione di Pianella in visita ad Arotron per l'inizio dell'anno accademico

Nel primo pomeriggio di oggi, 11 novembre, il sindaco di Pianella Taddeo Manella e il vice sindaco e assessore alla cultura, Anna Bruna Giansante, hanno portato i saluti istituzionali, in occasione dell'inizio dell'anno accademico del triennio di formazione, all'Accademia Teatrale Arotron del comune vestino; l'anno accademico è appena iniziato tra grandi propositi ed entusiasmo.

Ad accoglierli il Direttore artistico Franco Mannella, i membri della Compagnia dell'Aratro e gli allievi dell'Accademia, intenti a compiere un "rito" di preparazione al lavoro che consiste nel pulire insieme lo spazio scenico cantando canti della tradizione popolare: è un modo per prendersi cura con umiltà dello spazio, facendolo proprio e condividere ogni singolo momento, così ci si abitua al lavoro insieme.

Il Sindaco si è detto commosso nel vedere gli allievi "lavorare cantando", come un tempo facevano gli antenati durante il lavoro dei campi e ha parlato loro di "resilienza" intesa come il "riappropriarsi del senso profondo della vita" ed ha ringraziato gli allievi per aver scelto Pianella per il loro percorso di formazione, poichè appunto: "scegliere Arotron - ha sottolineato - è anche scegliere Pianella". Infine, ha augurato agli allievi un in bocca al lupo per la loro avventura.

Arotron, al decimo anno dalla sua fondazione, da quest'anno riparte con la formazione accademica con un triennio di formazione altamente qualificata e, in più, continua il suo impegno nei corsi di teatro settimanali per bambini (quasi 30 gli allievi, divisi in 3 gruppi, guidati da Chiara Colangelo) e adulti (con quasi 20 allievi tra il corso di DeRecitazione di Franco Mannella e i corsi della BeneDizione, per principianti e intermedi di Alessandro Rapattoni), costituendo un polo culturale di attrazione importante per Pianella.