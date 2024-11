Visionaria: proclamati i vincitori del super contest dedicato a start up e idee innovative d’Abruzzo

Riscontri positivi per la prima giornata del forum dell’Adriatico dedicato all’innovazione in programma al Marina di Pescara fino al 22 novembre. Proclamati i vincitori del premio Visionaria 2024. Ad aggiudicarsi il primo premio di settemila euro per migliore start up di impresa, Exo Lab Italia. Il premio come migliore idea di impresa, pari a tremila euro, va invece a Myconic. Ai vincitori anche i servizi messi in palio dall’Agenzia di sviluppo della Camera di commercio Chieti Pescara come la partecipazione al percorso di accompagnamento Sprint “Start up innovative” e la partecipazione al percorso “aspiranti imprenditori”.

Menzioni, poi, per miglior “Progetto di impresa” a Heart Beat test; “Innovazione Sociale” a Trusty; “Ambiente o Tecnologia 4.0” a Spin Life; Imprenditorialità femminile, Pan y Mar. Dieci le caratteristiche dei progetti valutate da una giuria composta da professionisti, imprenditori e docenti universitari, capitanata dal componente di giunta camerale Enrico Marramiero: soddisfacimento di un bisogno; originalità dell’idea; valore del contenuto tecnologico; realizzabilità del progetto; potenzialità di sviluppo; adeguatezza delle competenze del team; attrattività del mercato di riferimento; sostenibilità sociale; sostenibilità ambientale; qualità e completezza della documentazione.

La cerimonia di consegna del premio si è svolta nell’ambito del primo giorno di Visionaria, il forum dell’Adriatico dedicato ai temi dell’innovazione e della transizione energetica ed ambientale, organizzato da Camera di commercio Chieti Pescara ed Agenzia di sviluppo, in programma al Porto turistico Marina di Pescara fino al 22 novembre.

Il premio Visionaria rappresenta “il premio dei premi - dichiara il presidente Gennaro Strever in apertura – in quanto prevede che vi partecipino, di diritto, i vincitori dei contest di innovazione del territorio. Ringrazio le associazioni di categoria per il lavoro svolto. È grazie alla loro capacità di scoprire e valorizzare le eccellenze che Visionaria riesce a mettere in luce ciò che di meglio il nostro sistema imprenditoriale è in grado di offrire”.

Al premio hanno, quindi, partecipato di diritto i vincitori dei contest “InnovAzioni” (Confindustria Abruzzo Medio Adriatico), Oscar Green (Coldiretti), Cambiamenti (Cna), Startcup Abruzzo e, per la prima volta, le vincitrici dei premi “Impresa in rosa: che storia!” e “Impresa in rosa: che idea!”, organizzati, da otto anni consecutivi, dal Comitato per l’imprenditoria femminile dell’ente camerale. A questi, si sono aggiunti ulteriori startupper e aspiranti imprenditori proprio perché interessati al premio Visionaria.

In totale venti squadre di talenti che hanno avuto tre minuti ciascuno per presentare la propria idea. Il segreto per poter attrarre gli investitori sta nel preparare un buona presentazione che dovrebbe: “Chiarire bene quale problema il progetto risolve, chi ha questo problema, che vantaggi dà risolverlo e perché è arrivato il momento di farlo”. A dirlo Augusto Coppola, partner di Cloud accelerator, un veicolo di investimento per start up in fase iniziale.

Visionaria si è aperta, ieri mattina, con la madrina della manifestazione, Antonella Santuccione Chada, neuropsichiatra e fondatrice di “Women’s brain” che studia l’impatto del genere sulle malattie mentali e desidera aprire un centro di medicina di precisione dedicata all’impatto che il genere ha sulle malattie legate alla mente in Abruzzo. E’ proseguita con due tavole rotonde sulla transizione energetica e la sostenibilità ambientale con illustri esperti del settore: Alberto Geri - professore ordinario di Sistemi Elettrici per l'energia presso l’Università “La Sapienza”; Roberto Spezie - responsabile tecnologie Terna Spa; Stefano Cianciotta - AD Fira Spa ed esperto tecnico al comitato europeo delle regioni sulla transizione energetica; Claudia Canevari - Capo Unità DG Energia - Commissione europea; Paolo Arrigoni - Presidente GSE Gestore dei servizi energetici SpA; Edoardo Alesse - rettore dell’Università dell’Aquila; Ilaria Bertini - direttrice del dipartimento Unità per l’efficienza Energetica (Duee) di Enea; Antonio Romeo, direttore generale di Dintec.

Oggi si continua con il premio Storie di alternanza che premia i migliori progetti di alternanza scuola lavoro delle scuole superiori di Chieti Pescara e con panel, il pomeriggio, dedicati all’impatto dell’intelligenza artificiale sulla pa e sulle imprese. Venerdì, invece, sarà il giorno di SMAU Abruzzo. Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile immergersi in VisionArt, un’area esperienziale organizzata in collaborazione con il dipartimento attività produttive della Regione Abruzzo, nel quale attrezzature ed esperti sono a disposizione per mostrare come le nuove tecnologie possono essere applicate al settore dell’artigianato.