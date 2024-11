Visionaria 2024: proclamati i vincitori dellâ€™hackathon in collaborazione con Fater

A vincere il premio Hackathon Visionaria 2024 sono stati i ragazzi di Innova Team: Pietro Campanella; Debora Librone; Meksime Bekteshi; Francesca D’Agostino; Serena Bascelli; Marianna Ridolfi. Al centro della competizione c’era il fabbisogno espresso dalla multinazionale per i prodotti della persona Fater Spa, con sede a Pescara, che prevedeva una soluzione, basata sull’utilizzo dei modelli di intelligenza artificiale, per la realizzazione dei materiali promozionali di presentazione dei prodotti ai consumatori.

Quali colori e formati usare, come e dove posizionare il materiale pubblicitario all’interno dei punti vendita non era un fabbisogno di facile soluzione. A mettersi in gioco, in questi tre giorni, ci sono stati ventuno ragazzi tra startupper, aspiranti imprenditori e studenti delle università di Chieti Pescara, L’Aquila e Teramo che hanno risposto immediatamente alla call della Camera di Commercio Chieti-Pescara e della sua Agenzia di Sviluppo.

Hanno partecipato, come tutor, Melting Pro e BePeople, società professioniste del mondo delle tecnologie e delle startup, con Lucia Zappacosta, Arnaldo Guido, Angelo Bucci, Antonio Di Cecco, Federica Pescara, Silvia Menduni e Matteo Fusco. A decidere, invece, i vincitori, che si sono aggiudicati il premio in denaro di duemila euro, erano Enrico Marramiero (presidente di giuria), Luciana Ferrone, Piercarmine Tilli, Daniele Giangiulli, Rita Belelli e Fabio Pistilli e Giberto Grasso, provenienti da Fater.

“Questi tre giorni ci hanno fatto scoprire il punto di vista dei giovani sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale usata come strumento a supporto di specifiche attività di business come la ricerca. Un percorso breve e intenso che ha arricchito tutti e ci dà l'opportunità di riflettere sui tanti spunti emersi", spiega Francesca Mazzoni, digital and sales business analyst manager di Fater.

La proclamazione dei vincitori dell’hackathon ha chiuso la quarta edizione di Visionaria, il forum dell’Adriatico dedicato all’innovazione, la transizione energetica e la sostenibilità, promosso da Camera di commercio Chieti Pescara e Agenzia di sviluppo, che ieri ha ospitato, per il secondo anno consecutivo, la tappa del road show nazionale di Smau, il più grande acceleratore di start up italiano. E un altro riconoscimento ha premiato la capacità del territorio di fare innovazione con il premio conferito da Smau al porto turistico Marina di Pescara per l’utilizzo di tecnologie sostenibili dedicate alla distribuzione di servizi di energia elettrica ed acqua ai diportisti.

"Questa edizione - conclude il presidente Strever - è andata oltre ogni aspettativa. Sono quintuplicate le presenze rispetto all’anno precedente premiando il lavoro dietro questa manifestazione che vede, costantemente impegnati, il personale camerale e di agenzia di sviluppo nella costruzione di un ecosistema dell’innovazione capace di far dialogare imprese giovani e istituzioni sui temi chiave della competitività. Il nostro obiettivo è quello di continuare su questa strada consolidando la partnership con Regione Abruzzo, con il sistema camerale nazionale e Smau. Visionaria non è solo un evento, è un movimento verso il futuro in cui tornare a essere protagonisti".