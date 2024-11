Pignoli: “La prevenzione deve partire dai ragazzi, in classe”

La Protezione civile comunale entra nelle scuole per formare e sensibilizzare i giovani. È questo il progetto pilota promosso dall'assessore comunale alla Protezione Civile Massimiliano Pignoli che è stato illustrato questa mattina in conferenza stampa.

“Per noi la prevenzione è fondamentale e per questo, assieme al sindaco Carlo Masci che ha voluto fortemente puntare su questa iniziativa con le scuole, oggi presentiamo un progetto pilota coordinato dalla Protezione civile comunale che ci farà entrare di fatto nelle scuole. Alla nostra iniziativa hanno aderito i Comprensivi 2 e 6 e la scuola paritaria Maior. Dal mese di dicembre i nostri volontari entreranno nelle scuole per fare lezione di prevenzione perchè, come si suol dire, prevenire è meglio che curare. E allora ecco un progetto ad hoc, l’ennesimo che mettiamo in campo per informare le persone sui rischi e metterle in guardia. I progetti continueranno anche nei prossimi mesi, spostandoci anche nelle periferie. Puntiamo sui più giovani che poi dovranno trasmettere questo messaggio ai loro genitori, ai loro amici. Vogliamo che ci sia sensibilizzazione ma anche far conoscere quello che fa la Protezione Civile e favorire l’avvicinamento di nuovi volontari alla Protezione Civile comunale di Pescara dove le iscrizioni, per persone maggiorenni, sono sempre aperte”.

Cesare Di Giambattista, fra i coordinatori del progetto, spiega che “informare i più giovani su quelli che sono i rischi, su quelle che sono le calamità e su come comportarsi, oggi è più che mai fondamentale. Vogliamo portare nelle scuole le buone pratiche di protezione civile e dire cosa fare in caso di pericolo e come comportarsi con la speranza che poi i ragazzi trasmettano queste idee anche in ambito familiare. L’auspicio è che nel 2025 il progetto possa essere esteso anche ad altre scuole in modo da coinvolgere il maggior numero possibile di giovani”.

Il dirigente della Protezione Civile comunale Antonio Longo ha aggiunto che “l’importanza dell’iniziativa denominata ‘La Protezione Civile nelle scuole’ è rilevante perché già dal sottotitolo che dice “conoscere il rischio e come prevenirlo” si capisce bene come la prevenzione sia più importante dell’intervento. E la prevenzione si fa con i ragazzi, intervenendo sul loro processo educativo”. Il responsabile della Protezione Civile di Pescara Gianni D’Alessandro ha poi concluso evidenziando che “questo è stato considerato un progetto pilota e negli anni futuri riguarderà tutti i comprensori che vorranno partecipare e aderire. All’interno ci sarà anche la scelta della mascotte che poi consegneremo agli alunni delle scuole partecipanti assieme a materiale informativo e didattico sulla prevenzione in Protezione".