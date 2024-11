Un laboratorio artistico innovativo all’istituto comprensivo 6: bambini, arte e tradizione

Un progetto educativo e culturale innovativo che coniuga arte, storia e fotografia all’istituto comprensivo 6 di via Scarfoglio, sotto la guida della dirigente scolastica Mariella Centurione. Protagonisti indiscussi i bambini, che hanno avuto l’opportunità unica di collaborare con il celebre artista Giuseppe Stampone nella creazione di un “abbecedario artistico”, una cifra distintiva dell’opera di Stampone.

I piccoli partecipanti hanno usato fotografie scattate durante una gita culturale a Scanno, dove hanno interagito con la comunità locale e osservato da vicino le tradizioni, tra cui la suggestiva vestizione scannese. Le immagini, rielaborate come forma di disegni e composizioni, diventeranno la base per un’opera collettiva che celebra il patrimonio culturale e la creatività. Il laboratorio ha rappresentato un modello virtuoso di educazione artistica, in cui i bambini non sono stati solo spettatori, ma veri protagonisti di un processo creativo che ha unito il passato al presente.

Come ha ricordato Serena Tarquini Pomilio, socia onoraria della Fondazione F.A.S.T.I. (Fondo Abito Scanno Tradizione Innovazione), "per preservare e custodire la memoria preziosissima della nostra storia vanno utilizzati strumenti innovativi. I bambini sono stati bravissimi in questo, partendo da foto fatte con delle macchinette Kodak a pellicola hanno ripercorso le strade e i vicoli del borgo di Scanno, come fecero i grandi fotografi del Novecento. Con la guida di un artista contemporaneo come Giuseppe Stampone sono chiamati adesso a restituire attraverso la fotografia un messaggio innovativo fatto di immagini e parole".

I piccoli allievi hanno incontrato in classe Stampone, noto per la sua maestria nell’uso della penna Bic – tanto da meritarsi un colore personalizzato dalla stessa azienda – che ha reinterpretato alcuni luoghi iconici dell’Abruzzo attraverso disegni su carta e legno. L’iniziativa rappresenta un’estensione del progetto legato alla mostra “Diario notturno, di sogni, incubi e bestiari immaginari” su Scanno, avviata dal Maxxi L’Aquila sotto la presidenza dell’attuale Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Al tempo stesso si coniuga al lavoro della Fondazione F.A.S.T.I. guidata da Maria Pia Silla per ottenere il riconoscimento Unesco per l’abito tradizionale scannese e si distingue per un’intensa attività culturale, che include la promozione della celebre collezione fotografica legata al borgo. Tra i soci della Fondazione, figurano illustri personalità del panorama culturale italiano, come Giuliana Setari Carusi, presidente della Fondazione Pistoletto. L’obiettivo condiviso è preservare e tramandare tradizioni uniche attraverso progetti innovativi, che uniscono arte, educazione e cultura.