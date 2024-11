Montesilvano celebra il successo del progetto Stella Maris Lab: nuove opportunità per il futuro

Si è conclusa la prima tappa del progetto Stella Maris Lab, un’iniziativa di inclusione sociale che ha coinvolto 120 cittadini residenti in 46 comuni della provincia di Pescara. La cerimonia di consegna degli attestati, tenutasi ieri nella sala consiliare del Comune di Montesilvano, ha segnato un traguardo importante per i primi 57 corsisti che hanno ricevuto l’attestato. Grazie a un finanziamento di circa 570.000 euro intercettato dal Comune di Montesilvano, il progetto ha offerto percorsi formativi mirati e tirocini in azienda, finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inclusione. I partecipanti hanno potuto scegliere tra tre indirizzi: Data Entry, Manutentore del verde, Operatore di cucina.

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, insieme all’assessore alle Politiche Sociali Corinna Sandias, alla Presidente dell’Azienda Speciale Sandra Santavenere, al referente APS Angelo D’Ottavio, al Coordinatore del progetto per l’Azienda Speciale Mauro Diodato e alla presenza di Barbara D’Onofrio per l’Istituto Mecenate, Francesca Gallorini per Endas Abruzzo Aps e Daniele Giangiulli dell’Academy For Me nonché direttore di Confartigianato di Chieti-L’Aquila, ha consegnato gli attestati di partecipazione, a qualifica regionale, ai 57 corsisti che hanno concluso il percorso di Stella Maris Lab.

“Stella Maris Lab rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare un impatto positivo sulla comunità”, ha dichiarato De Martinis. “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, dai partner istituzionali alle aziende ospitanti, fino ai corsisti che hanno dimostrato grande impegno e determinazione”.

In qualità di capofila del progetto, il Comune di Montesilvano ha riunito partner pubblici e privati, a partire dal comune più grande (Pescara) a quello più piccolo (Corvara), affidandone la guida tecnica all'Azienda Speciale per i Servizi Sociali. Gli utenti che hanno presentato formale domanda di partecipazione, in seguito all’avviso ad evidenza pubblica, sono stati ricevuti e sentiti in colloqui individuali dai responsabili del progetto.

Dopo aver scelto insieme il giusto indirizzo per ognuno di loro, sono stati attivati i percorsi formativi che si sono svolti negli organismi di formazione “Istituto Mecenate” e “Accademy For me”. A conclusione dei corsi, gli allievi sono stati accolti presso le seguenti aziende ospitanti: Endas, Caritas, Coop. Ausiliatrice, Trisi, Avv. Marino De Felice, Divas Hair Boutique, MA. ER. Costruzioni, N.R. Solutions, Fondazione Museo delle Genti d’Abruzzo, Comune di Città Sant’Angelo, Comune di Torre De’ Passeri, Bocciofila Trabucco, Città dei Ragazzi, Banco Alimentare e Le due colline, dove hanno svolto tirocini formativi retribuiti della durata di tre mesi.

Il presidente dell’Azienda Speciale, Sandra Santavenere esprime la sua soddisfazione insieme al coordinatore del progetto Mauro Diodato:

“E’ stato un progetto dall’iter lungo e macchinoso ma oggi siamo davvero felici di poter consegnare gli attestati a 57 corsisti che con grande impegno e costanza hanno concluso tutto il percorso. E’ un traguardo per tutti, partner istituzionali e privati, perché sottintende un grande lavoro di squadra alle spalle. La soddisfazione è doppia se si pensa che è il primo corso di formazione a rilasciare un attestato a valenza regionale”.

L’assessore alle Politiche Sociali del comune di Montesilvano, Corinna Sandias, aggiunge: