Regione e Camere di commercio all'evento "Artigiano in Fiera"

La Regione Abruzzo, in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti-Pescara e la Camera di Commercio del Gran Sasso, presente alla 28a edizione di “Artigiano in Fiera”, l’evento fieristico di riferimento per l’artigianato mondiale. La manifestazione, in programma alla Fiera di Milano-Rho, pone al centro la microimpresa, confermandosi anche quest’anno come un’importante vetrina per promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio.

“E’ una delle fiere di riferimento più importanti dell’artigianato – ha esordito l’assessore alle attività produttive Tiziana Magnacca - E’ un'occasione per promuovere l’Abruzzo attraverso un modello che abbraccia artigianato, agricoltura e turismo. Sono i nostri asset strategici. Raccontano l’originalità dei prodotti, i luoghi e la bellezza dell’Abruzzo. La fiera di Milano è una vetrina straordinaria per i produttori abruzzesi. Per l’occasione metteremo in mostra i principali prodotti dell’agrifood, tra cui il tartufo e l’olio, nonché i giacimenti naturali e artistici che rappresentano la nostra regione”.

La Regione sarà presente con uno spazio espositivo di ben 750 mq, e ospiterà 55 imprese provenienti dalle 4 province, che avranno la possibilità di esporre e vendere i propri prodotti: specialità enogastronomiche, manufatti artigianali e oggetti d’arredo, ma anche a gioielli, cosmetica, moda e accessori; sarà inoltre allestito un corner dedicato allo street food, che già nelle scorse edizioni aveva riscosso grande successo, dove i visitatori potranno scoprire e assaporare le autentiche bontà abruzzesi.

“E’ un evento mondiale che richiama un milione di visitatori – ha detto il Sottosegretario alla Presidenza, Daniele D’Amario, con delega al turismo - Alla promozione dell’artigianato locale si affiancherà anche quella del territorio, con un’azione congiunta che già in passato si è rivelata vincente”.

L’area espositiva sarà, infatti, arricchita da un grande ledwall che mostrerà immagini suggestive delle bellezze della nostra regione, ed è previsto anche un apposito desk informativo dove operatori turistici saranno a disposizione per raccontare ai visitatori l’Abruzzo come destinazione ideale per i loro prossimi viaggi, grazie alle sue tradizioni, alle aree verdi, ai suoi borghi, e alle località di mare e di montagna.

“Siamo orgogliosi di questa collettiva che, con oltre 55 imprese provenienti dalle 4 province, risulta essere la più partecipata di sempre - ha osservato il Presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara Gennaro Strever - L'artigianato è un settore che va difeso e valorizzato soprattutto in un momento in cui le nuove tecnologie sembrano prendere il sopravvento. Non c'è intelligenza artificiale che possa competere con un mestiere insostituibile. Questa iniziativa si inserisce all'interno di un protocollo di intesa tra Camere di commercio e Regione Abruzzo che sta dando i suoi frutti. Ma questo è solo un assaggio. Possiamo e dobbiamo fare ancora meglio per il bene del nostro territorio”.