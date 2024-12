Giornata delle persone con disabilità, festa in Comune con gli Enti del terzo settore

Una mattinata di festa e riflessione, con le famiglie, gli enti del terzo settore e le istituzioni. La Giornata internazionale delle persone con disabilità è stata vissuta a Pescara con un evento, organizzato dal Comune, che ha coinvolto associazioni e fondazioni che operano sul territorio, rendendoli protagonisti della scena, per far conoscere le attività che ogni giorno vengono svolte dalle persone con disabilità nell'ambito dei servizi promossi proprio dal Comune. La manifestazione, condotta da Vincenzo Olivieri - affiancato per l'occasione da due co-conduttrici speciali, Aurora e Ilaria - è stata voluta dall'assessore alla disabilità Massimiliano Pignoli e ha visto la partecipazione, oltre che del sindaco Carlo Masci, anche del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e del capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, entrambi collegati da remoto (era assente, invece, il sottosegretario di Stato per la Salute Marcello Gemmato).

"Pescara è una città aperta e inclusiva e sono fiero ed emozionato di vedere la sala consiliare piena di persone che mettono a disposizione tutto ciò che possono per affiancare chi ha una disabilità: uno squadrone di gente con un cuore grande", ha detto Masci. "Mi auguro che questo appuntamento diventi fisso, per mettere in evidenza quello che fa il Terzo settore, che riesce ad arrivare ovunque. Siete angeli che costruiscono ponti, portando la gioia dove la gioia non riesce ad entrare". Entusiasta anche Pignoli, che ha assistito alle attività artistiche e laboratoriali svolte dai ragazzi, tutto accompagnato da un grande entusiasmo e dall'emozione palpabile dei protagonisti.

"Non intendiamo lasciare indietro nessuno", ha sottolineato Pignoli. "L'ho sempre detto, da quando mi sono insediato la prima volta in Consiglio comunale, 25 anni fa. E ora, in giunta, il mio motto si rafforza. Andremo avanti anche nei prossimi anni con manifestazioni di questo genere, tanto più che la risposta è stata enorme e le testimonianze di tutti gli Enti del terzo settore sono state toccanti. Da parte nostra mettiamo in campo una struttura, come testimoniato oggi dal Servizio gestione politiche sociali, che ogni giorno si impegna al massimo per la disabilità".

Roberta Pellegrino, responsabile del servizio Programmazione sociale e misure straordinarie per il Welfare Roberta Pellegrino, ha sintetizzato l'attività del Comune ma anche la visione dell'amministrazione in questo campo. "Nel corso degli anni, nel Piano di zona è stato inserito un asse specifico per le persone con disabilità che pesa tre milioni di euro annui. I servizi erogati sono 22, per 1300 utenti seguiti con interventi che vanno a coprire l'intero arco della vita di una persona con disabilità, a partire dall'assistenza scolastica specialistica per i bambini delle scuole dell'obbligo, poi i centri diurni per una età più avanzata, i tirocini di inclusione socio lavorativa per i ragazzi più grandi, il Dopo di noi, il trasporto, l'assistenza domiciliare, gli assegni di cura per le persone non autosufficienti: tutti questi servizi vanno a specificare un concetto innovativo, su cui il Comune ha lavorato, cioè il progetto di vita perché parlare della persona con disabilità non è possibile se non si torna al principio in base al quale nel corso della vita cambiano le esigenze delle persone, con il passare degli anni".

Il concetto di persona è stato al centro dell'intervento di Fabio Masci, assegnista di ricerca in diritto Costituzionale pubblico presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali della “d’Annunzio”, il quale ha sottolineato che "non deve sussistere una distinzione tra persone con disabilità e senza disabilità perché la Costituzione parla espressamente ed esclusivamente di persone. E quindi, ha aggiunto, qualsiasi tutela deve essere incentrata sulle persone in quanto tali. E se ci sono persone che, a causa di problemi biologici, psicologici o sociali, devono avere tutele superiori e devono vedere soddisfatti bisogni più specifici o valorizzate capacità più difficili da valorizzare, lo Stato deve arrivare a farlo prevedendo delle attenzioni superiori rispetto a quelle che andrebbero previste per persone che non hanno questi tipi di problemi".

Un plauso è arrivato dal messaggio scritto per i partecipanti alla Giornata dall'onorevole Nazario Pagano, che ha parlato di Pescara come di una città "sempre più inclusiva", mentre Sospiri ha sottolineato l'intervento della Regione "per far sopravvivere tante associazioni" e Gasparri ha evidenziato la necessità di mettere "i temi della disabilità al centro dell’agenda della politica", oltre a ricordare di essersi "occupato delle questioni legate all'abbattimento delle barriere architettoniche, ma c'è una questione legata alle risorse ed è stato importante il bonus" per promuovere gli interventi.