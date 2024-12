"Noi bambini Speciali" in scena al teatro Cordova

In occasione della rassegna decennale della Compagnia teatrale Ennio Flaiano e della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, "Profumo di Scena", guidata dall'attrice e regista Rossella Mattioli, ha portato in scena presso il teatro Cordova uno spettacolo dal titolo "Noi bambini Speciali", toccante lettura di brani tratti dal romanzo "A D'aria", premio Strega nel 2023, una storia vera che narra la vita di una madre di origini Abruzzesi con il grande sogno di diventare una danzatrice.

Purtroppo una sorpresa inaspettata la porterà a dover affrontare una sfida incredibile: la nascita di una figlia con gravi disabilità, che inaugurerà un intenso e commovente percorso per entrambe. La magistrale interpretazione di Rossella Mattioli è stata arricchita dalle musiche di Astor Piazzolla e Paolo Rosato, eseguite dal fisarmonicista Dario Flammini, toccando le corde emotive del pubblico presente.

Durante l'evento si sono alternati momenti di danza, ispirati dalla Biodanza e coordinati da Cleopatrа Sideri e Pina Pasetti, insegnanti di Biodanza, insieme ad Alessandro Seta e a Cristina Consorte. Questi intermezzi hanno ulteriormente intensificato la carica emotiva dell'evento. Il messaggio fondamentale dello spettacolo e' stato chiaro, la disabilità non deve essere vista semplicemente come una questione di inclusione, ma come un arricchimento sociale.

La diversità porta bellezza e valore al mondo, ed è nella condivisione dei sentimenti e nell'amore che possiamo riconoscere l'importanza della vita in tutte le sue forme. Questo principio si sposa perfettamente con i fondamenti della Biodanza, un sistema che celebra la vita come dono prezioso, ponendola al centro dell'esistenza umana e integrandola in essa.

La presidente Pina Pasetti referente dell'area benessere dell’associazione Spazio Donna Abruzzo, partner dell'evento insieme all'Endass Abruzzo, ha espresso gratitudine agli organizzatori e all'associazione la Casa Di Cristina di Montesilvano, a tutti i ragazzi presenti in sala, inoltre ha voluto sottolineare come "i limiti siano legati ai nostri pensieri e non all'espressione corporea".

Il romanzo "A D'aria" scritto da Ada D'Adamo, Premio Strega nel 2023, è un’importante opportunità di sensibilizzazione verso il tema delle disabilità, l'invito rivolto a tutti di scoprire le tante sfumature di questa toccante storia.