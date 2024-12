Truffe agli anziani: lâ€™Arma dei Carabinieri nelle parrocchie della Diocesi Pescara-Penne

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara, d’intesa con l’Arcivescovo Metropolita di Pescara-Penne, monsignor Tommaso Valentinetti, ha avviato una capillare campagna informativa in occasione delle messe domenicali sul tema delle truffe agli anziani. Al riguardo è stato elaborato un comunicato informativo, letto nelle parrocchie della diocesi, contenente importanti raccomandazioni per prevenire tale fenomeno, che troppo spesso vede quale categoria a rischio quella degli anziani. Proprio partendo da tale constatazione è stata avviata questa nuova campagna informativa in un contesto, la messa domenicale, che più di altri consente di raggiungere un’ampia platea di anziani e dei loro familiari, i quali possono giocare un ruolo importante nella prevenzione di questi odiosi episodi.

Grazie alla entusiastica disponibilità della Diocesi di Pescara-Penne si è potuto aggiungere un nuovo, importante tassello nella quotidiana azione di contrasto a queste forme di delittuosità, accrescendo la consapevolezza dei cittadini sulle diverse modalità utilizzate dai malfattori per portare a compimento il loro disegno criminoso, nella convinzione che una capillare opera di informazione possa davvero costituire l’arma vincente nel debellare tale forma di criminalità predatoria. I Carabinieri ricordano che per qualsiasi informazione e consiglio ci si può rivolgere presso qualsiasi Comando dell’Arma e delle altre forze di polizia o ai militari presenti, al termine della funzione religiosa, all’esterno della chiesa.