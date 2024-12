Science for Cities: affrontare nuove sfide sociali per cittÃ  sane e sostenibili

"Inquinamento, scarsa qualità dell'ambiente urbano e stili di vita poco salutari sono fattori che mettono sempre più a rischio il concetto di 'healthy city' e salute urbana intesa come bene comune, per questo occorre creare politiche e soluzioni pratiche per affrontare le sfide sociali legate alla salute nelle città moderne, mettendo la scienza e la cooperazione tra istituzioni al servizio del benessere collettivo".

Così il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio, nell'ambito della presentazione nei giorni scorsi, nella sala Zuccari di Palazzo Madama, del progetto Science for Cities, un'alleanza che unisce oltre 100 realtà scientifiche con l'obiettivo di promuovere soluzioni innovative per città più sane e sostenibili, un'iniziativa lanciata dall'Health City Institute.

Hanno partecipato all'evento esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni tra cui Veronica Nicotra, segretario generale dell'Anci, Andrea Lenzi, presidente CNBBSV della Presidenza del Consiglio dei Ministri e presidente dell'Health City Institute, Barbara Gallavotti, biologa e divulgatrice scientifica

"Nel corso della conferenza - spiega Liris - è stato lanciato anche il 'Patto per la salute e il benessere delle città', un appello rivolto alle istituzioni, ai sindaci e a tutti gli attori coinvolti nella gestione urbana per un cambiamento radicale nelle politiche pubbliche. Il patto sottolinea la necessità di costruire città più resilienti, sostenibili e in armonia con l'ambiente, dove la salute dei cittadini non è solo un obiettivo ma un valore da tutelare attraverso un approccio integrato".

L'iniziativa, che ha visto un'adozione crescente della figura dell'Health City Manager nelle città italiane, ha portato alla realizzazione di numerosi progetti concreti in ambito di mobilità sostenibile e promozione della salute pubblica.

"L'obiettivo del progetto è affrontare le sfide di una rapida urbanizzazione e contribuire a migliorare la vita urbana, facendo leva sulla scienza, sulla tecnologia e sull'innovazione. Occorre promuovere un cambiamento nelle politiche urbane e sociali, creando soluzioni concrete che migliorino la qualità dell'aria, l'accesso ai servizi sanitari, la mobilità sostenibile e il benessere psicofisico delle persone", conclude Liris.