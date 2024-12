Successo per il Babbo Natale Carabiniere in Ospedale

Una bellissima giornata nei reparti pediatrici dell’Ospedale Civile di Pescara, con la 22esima edizione dell’iniziativa “Babbo Natale Carabiniere in Ospedale” che, insieme al Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara, l’Adricesta Onlus organizza in prossimità del Natale, con visita e distribuzione di doni ai piccoli degenti nei reparti di Chirurgia Pediatrica e Oncologica, Pediatria, Ematologia e Day Hospital Onco-ematologico.

I militari dell’Arma, come ogni anno, hanno raccolto fondi per l’acquisto di giocattoli e per una donazione da fare alla Associazione, per i progetti di prossima realizzazione, presso il Reparto di Chirurgia Pediatrica, diretto dal Prof. Gabriele Lisi. I volontari ADRICESTA, per diversi giorni, sono stati impegnati alla preparazione dei numerosi sacchi dono e i tanti regali che, come ogni anno, sono stati consegnati ai piccoli degenti, anche grazie alla LISCIANI GIOCHI e tanti altri Amici della Associazione.

Il Babbo Natale Carabiniere, accompagnato dal Generale Antonino Neosi, Comandante di Brigata della Legione Abruzzo e Molise, dal Comandante Provinciale di Pescara Colonnello Stefano Ranalletta e da tanti altri Militari dell’Arma, con la Presidente Carla Panzino e i Volontari ADRICESTA, si è recato nei reparti pediatrici e Day Hospital, accompagnato dal Prefetto di Pescara S.E. Dott. Flavio Ferdani, l’Onorevole Guerino Testa, il Sindaco di Pescara Carlo Masci e dal Sindaco di Montesilvano e Presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis.

Per la ASL di Pescara il Direttore Generale Dott. Vero Michitelli, il Direttore Sanitario Dott. Rossano Di Luzio e il Direttore Amministrativo Dott.ssa Francesca Rancitelli, ai quali si sono uniti il già Presidente del Tribunale Angelo Mariano Bozza, il Governatore della Misericordia di Pescara Dott.ssa Cristina D’Angelo con i suoi Volontari, Stefano Giansante con le sue Mascotte GADOO Eventi e altresì, il Dott. Claudio Ferroni, Presidente SAFAR Abruzzo della Fondazione FARMIVA.

Nel corso della mattinata, nel Reparto di Chirurgia Pediatrica e Oncologica, il Generale Neosi, il Colonnello Ranalletta e il Maggiore Fiano, hanno firmato l’assegno di solidarietà ADRICESTA, alla presenza del Prof. Gabriele Lisi e di tutto lo staff medico-sanitario del Reparto. È altresì stato firmato un ulteriore assegno solidale dal Dott. Claudio Ferroni, a supporto dei Progetti della Associazione.

Tanta la felicità dei piccoli pazienti, con un bambino che ha confidato al Generale Neosi, il desiderio di diventare un Carabiniere, la sensibilità del Prefetto Dott. Ferdani che ha partecipato all’incontro Natalizio più atteso dai Bambini in Ospedale e, l’allegria e la generosità dei tanti Amici ADRICESTA, hanno confermato che… “Non c’è Natale... senza un Babbo Carabiniere in Ospedale…”.