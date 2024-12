I bambini deI nido La Conchiglia incontrano gli ospiti della Casa-Albergo “La Pineta“

Il nido del Comune di Pescara La Conchiglia di via Verrotti 2, organizza la sua prima uscita "a piedi" per i bambini, in occasione del Natale, per un incontro speciale con gli anziani ospiti della Casa-Albergo “La Pineta“. L’appuntamento è per oggi, 20 dicembre, alle ore 10 nel nido la Conchiglia.

I bimbi dai 3 mesi ai 5 anni, muniti di pettorina e in assetto da uscita, nei carrozzini e a piedi, si ritroveranno per questa "passeggiata", ovviamente accompagnati dalle educatrici, oltre che dalla Responsabile di Servizio del Comune, Alessandra Di Zio, e dall’assessore alla Pubblica Istruzione e all'Età dell'oro Valeria Toppetti (foto). Da lì raggiungeranno la Casa Albergo.

"Sarà un'occasione - commenta l'assessore Toppetti - per stare insieme e condividere un momento di gioia e serenità, contribuendo a sviluppare le competenze necessarie alla creazione di una cittadinanza attiva basata sulla solidarietà, resilienza e la conquista della consapevolezza di sé. Un incontro intergenerazionale che ritengo ricco di significato".

Una volta raggiunta la Casa Albergo, una mamma allieterà l'incontro suonando il pianoforte, i bambini faranno ascoltare le loro canzoncine natalizie e doneranno un simbolo natalizio agli ospiti della struttura. Il regalino è stato preparato in un laboratorio didattico con i genitori, all'interno del nido.