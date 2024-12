Montesilvano, intensificati gli interventi di pulizia e manutenzione dei tombini

Proseguono senza sosta gli interventi di pulizia e manutenzione dei tombini sul territorio comunale, volti a garantire un efficiente drenaggio delle acque piovane e prevenire così allagamenti e disagi alla cittadinanza. Oltre alla regolare manutenzione effettuata da Formula Ambiente, che si occupa principalmente della rimozione del fogliame, l'amministrazione comunale ha avviato una serie di interventi più approfonditi, come lo sturaggio dei tombini.

"Stiamo inserendo sonde all'interno dei tombini e utilizzando autobotti per garantire una pulizia accurata", spiega l'assessore Di Pasquale. Dopo aver interessato le zone centrali e il lungomare, i lavori proseguiranno nei prossimi mesi, estendendosi a tutto il territorio comunale. "L'obiettivo è quello di rafforzare la manutenzione ordinaria e prevenire eventuali problemi legati al malfunzionamento della rete fognaria", sottolinea l'assessore. Queste attività rientrano in un più ampio piano di interventi finalizzato a migliorare la vivibilità della città e a garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto in caso di forti piogge.