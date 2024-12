Il Comune di Montesilvano rende noto il progetto - già esistente - di valorizzazione della Riserva Naturale di Santa Filomena

Il progetto di valorizzazione della Riserva Naturale di Santa Filomena esiste già. “Grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno, verrà realizzata una riqualificazione complessiva dell’area, con l’obiettivo di renderla più fruibile ai cittadini e allo stesso tempo di preservarne l’integrità ambientale”. E’ l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Montesilvano, Lino Ruggero, a fare luce sul progetto che porta la data dell’ottobre 2022 per un valore complessivo di 5 milioni di euro e finalizzato alla tutela e valorizzazione del verde urbano a Montesilvano spiaggia, compresa la Riserva Naturale Pineta di Santa Filomena e dunque, a rispondere alle sterili considerazioni della consigliera Manuela Natale.

“Come ormai avviene di consueto, la consigliera non perde occasione per tentare di accaparrasi consensi, evidenziando mancanze dell’amministrazione di centro destra che in realtà mancanze non sono affatto - ha affermato l’assessore Ruggero - E’ già accaduto nei mesi passati infatti che la consigliera abbia portato all’attenzione della città, idee progettuali già esistenti o che lamentasse la totale mancanza di azioni da parte dell’amministrazione, in verità già di fatto concrete. E’ questo il caso della Riserva di Santa Filomena della quale la consigliera lamenta uno stato d’incuria, una scarsa vivibilità e un mancato sviluppo. Se anziché cercare il consenso attraverso articoli a mezzo stampa si fosse informata attentamente, avrebbe appreso che proprio ciò che lamenta è non solo condiviso e manifestato abbondantemente dal sindaco e dall’amministrazione negli anni, ma è stato anche oggetto di un incarico assegnato al comune di Montesilvano per il tramite di fondi del Pnrr, incarico che ha dato modo di produrre un’interessante idea progettuale che, sottoposta ai Carabinieri Forestali, è attualmente in fase di studio e fattibilità e oggetto di disamina tra gli uffici dei Carabinieri forestali e i nostri tecnici degli uffici comunali. La riserva è sicuramente una grande risorsa, ma siamo assolutamente consci che così come oggi è vissuta, non le rende affatto merito. E’ il motivo per il quale, differentemente da quanto affermato dalla consigliera Natale, nel momento della disamina e scelta dei progetti, abbiamo pensato proprio a questa idea progettuale”.

L’area di progetto riguarda il lungomare via Aldo Moro nel tratto prospicente la Riserva di Santa Filomena e la sua strategia prevede la massima permeabilità sia visiva che fruitiva della Pineta che diventa così il fulcro connettivo tra il tessuto urbano della città e il mare, grande risorsa del territorio, proprio come la Riserva Naturale stessa.

Le lavorazioni riguarderanno la sistemazione dei percorsi pedonali all’interno della pineta, la creazione di un sentiero ecologico in terra battuta con superficie permeabile, siepe con vegetazione autoctona a protezione della fascia di base della pineta, eliminazione del muretto attualmente presente sul lato pineta per aprire visivamente e fisicamente le connessioni pineta-lungomare, rifacimento del marciapiede, lato pineta, progettato con l’aggiunta di un sentiero a margine della pineta stessa per la fruizione pedonale, sistemazione attraversamenti carrabili in pineta con asfalto ecologico, progettazione di sistema vegetazionale dunale a protezione del lungomare e della pineta, risistemazione generale delle piantumazioni alto fusto lungo la carreggiata, opere di arredo urbano e tanti atri interventi già messi nero su bianco.

Conclude l’assessore: “Ricordando che la manutenzione e la vigilanza della Riserva Naturale di Santa Filomena è di competenza dei Carabinieri Forestali, con i quali peraltro c’è già da tempo con il Comune di Montesilvano un’interlocuzione continua, posso affermare a nome del sindaco e dell’amministrazione, che continueremo a lavorare costantemente per raggiungere l’obiettivo di dare un nuovo volto alla riserva di Santa Filomena, in modo da renderla più protetta e fruibile”.