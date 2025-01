Manoppello, ammodernato e potenziato il sistema comunale di videosorveglianza

Il Comune di Manoppello investe su prevenzione e sicurezza. È stato totalmente ammodernato e potenziato con nuovi e più efficienti sistemi informatici e tecnologici, il sistema urbano di videosorveglianza. Grazie a fondi per oltre 45mila euro, comprensivi di manutenzione biennale, la ditta affidataria, la I.T.S. S.r.l. di San Marco Evangelista, dopo un’attività di screening sui dispositivi, ha sostituito le macchine obsolete, sistemate le reti, fornito ed installato nuovi device ed ha lavorato sulla connettività dell’intero sistema che può contare su 26 telecamere digitali e lettori targa.

Dislocati sul territorio comunale, in punti sensibili e zone di transito ad alto passaggio, i 26 nuovi occhi sono attivi 24 ore su 24, con finalità di sicurezza, prevenzione e contrasto dei reati, nel rispetto della privacy dei cittadini sulla base delle norme che disciplinano l’utilizzo degli apparati di videosorveglianza. Le telecamere sono posizionate nelle vie di accesso a Manoppello, nelle principali piazze, nei parchi, in prossimità degli edifici scolastici, le telecamere, a circuito chiuso e registrano le immagini che saranno utilizzate in caso di necessità su richiesta delle forze dell’ordine.

“Con il potenziamento del sistema e l’adeguamento tecnico-informatico dell’impianto urbano di videosorveglianza, attivo dal 2020 - spiegano il sindaco Giorgio De Luca e l’assessore ai Sistemi tecnologici Roberto Cavallo - l’amministrazione comunale auspica di raggiungere importanti obiettivi, come il controllo del patrimonio pubblico e il rafforzamento della sicurezza pubblica dei cittadini, soprattutto in termini di prevenzione. Nel corso del 2025, - aggiungono De Luca e Cavallo - al sistema saranno aggiunti otto nuovi occhi elettronici in altre zone del territorio comunale che è davvero vasto per continuare a porre in essere strategie che facciano aumentare la percezione sicurezza dei cittadini e che contrastino ogni forma di illegalità a partire dagli atti di vandalismo sul patrimonio pubblico, anche offrendo un ausilio concreto, in chiave preventiva e repressiva, all’impegno profuso dalla Polizia Locale coordinata dalla Responsabile Simonetta Clivio e dalle forze dell’ordine e di polizia che operano sul territorio”.