L'Istituto Alberghiero ‘De Cecco’ presenta i corsi extracurriculari

Si svolgerà sabato 11 gennaio, alle ore 17, negli spazi dell’Officina del Gusto dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, in via dei Sabini, la presentazione dei nuovi corsi Co-Curriculari ed Extracurriculari attivati dall’Istituto con annesso Open Day.

“I corsi extracurriculari – ha spiegato la dirigente Alessandra Di Pietro – sono la traduzione delle intense collaborazioni che la nostra scuola ha saputo con gli anni instaurare con le Associazioni e gli Enti del Territorio, al fine di offrire ai nostri studenti delle occasioni altamente professionalizzanti per arricchire ulteriormente il proprio bagaglio esperienziale per un ingresso più veloce e agevole nel mondo del lavoro, o anche opportunità di approfondimento per una scelta consapevole del proseguimento dei propri studi. E il ringraziamento va a tutte quelle entità territoriali che si sono rese disponibili nel dare il proprio contributo alla formazione del know how dei nostri studenti”.

L’evento, che sarà coordinato dalla Dirigente Di Pietro, prevede la presentazione dei Corsi per il conseguimento dell'attestato di Tecnico Esperto in Oli vergini ed extravergini, Latte Art, Arte Bianca e panificazione, Arte Dolciaria, Hospitality e Turismo Sostenibile, Archeologia e Ambiente. Saranno presenti Silvano Ferri Presidente del Consorzio Olio Dop Aprutino Pescarese, il formatore e sommelier del caffè Leandro Fedele, lo Chef Quintino Marcella, il presidente AssiPan Roberto D'Intino, la Lady Chef Valeria Gianvito.

Inoltre verrà presentato il percorso formativo "Il Turismo Religioso e Culturale" con Antonio Di Giosafat e l’Agenzia On The Road, il corso extracurriculare di formazione sull'intera filiera produttiva del Vino "Progetto D-Vino", per creare manager della sommellerie e del turismo enogastronomico, a cura dell'Associazione Donne del Vino con la Delegata regionale Martina Danelli. Sarà presente l'imprenditore dolciario Moreno Rossoni, dell’Accademie Dolcezze Nascoste e verrà presentato il Corso Itinerando tra i tesori d'Abruzzo a cura di Rossella Cioppi, docente e guida turistica.