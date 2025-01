Innovazione Audace: 24 progetti 'made in Abruzzo' pronti a stupire

Il Polo d’Innovazione del Made in Italy, in collaborazione con Innovalley, Regione Abruzzo, MiMit e Dromedian Srl, ha organizzato l’evento “Primo report Innovazione Audace” che avrà luogo lunedì 27 gennaio alle ore 9:30, presso l’azienda Dromedian in via Erasmo Piaggio 35 a Chieti.

L’avvio dei lavori è previsto alle 9:30 per la presentazione di 24 progetti innovativi tutti abruzzesi che verranno illustrati dagli ideatori di questi piccoli gioielli tecnologicamente avanzati, all’avanguardia e sostenibili che segnano un passo importante per le produzioni e le offerte future, da immettere sui mercati regionali, nazionali ed europei.

L’idea di riunire i progetti in un’unica assemblea è partita dal Polo d’Innovazione del Made in Italy che, in collaborazione con Innovalley, Regione Abruzzo e Ministero del Made in Italy, rimette piede in un territorio produttivo e stimolante, già teatro del primo evento della giornata dedicata al Made in Italy, il 15 aprile dello scorso anno. La sede è quella di Dromedian a Chieti, azienda che si colloca tra i principali Digital Partner in Italia per i progetti di integrazione di sistemi e di tecnologie, per guidare i clienti nel processo di Digital Transformation delle loro imprese.

Protagoniste le imprese e gli imprenditori che avranno a disposizione 30 secondi pro capite per farsi ascoltare e presentare i guizzi futuristici guidati da intelligenze artificiali e tecnologie super avanzate.

“Trenta secondi di puro sentimento, lo stesso che ci riporta al passato, alla storia, alle tradizioni. Il legame indissolubile con la nostra terra che muta ed evolve. La scienza ci ha portati fin qui, partendo dal basso si può solo crescere e contribuire a fornire i mezzi necessari per facilitare la vita di ognuno di noi. Ben vengano nuove scoperte, nuovi mezzi e sistemi sofisticati senza dimenticare la sostenibilità, ben vengano assemblee come quella di lunedì prossimo, con l’auspicio di unire le forze e progredire. L’emozione è tanta, come la determinazione, impulsi che ci hanno portati a creare le condizioni giuste, a unire le persone giuste, a sostenere l’IA con l’audacia dei nostri predecessori e l’orgoglio patriottico che non ci lascia mai”. Ha dichiarato Angelo D’Ottavio, presidente Polo del Made in Italy.

Il programma stilato prevede la partecipazione e gli interventi di Tiziana Magnacca, Assessore Regione Abruzzo Sviluppo Economico; Vincenzo Di Nicola Responsabile del Fondo Intelligenza Artificiale CDP Venture Capital; Pierluigi Biondi Sindaco dell’Aquila; Stefano Massari Consulente del Commissario Straordinario Area Sisma 2016-2017; Gianluca Dettori Presidente, socio accomandatario Primo Capital; Fabiola Gallo Dirigente del MIMIT; Adriano Valente AD Dromedian; Federico Fioriti Direttore Casa Tecnologie Emergenti l'Aquila - Managing Director di Innovalley; Angelo D’Ottavio Presidente Polo d'Innovazione Abruzzo Italy.