Approvato emendamento all’unanimità presentato all’aula dal primo firmatario Marcello Antonelli

È stato approvato all’unanimità dal consiglio comunale l’emendamento n. 154 al Documento Unico di Programmazione (DUP), presentato all'aula, come primo firmatario, dal consigliere Marcello Antonelli. L’emendamento segna l’inizio delle attività finalizzate alla rimodulazione dell'addizionale IRPEF, con l’obiettivo di introdurre aliquote ridotte per fasce di reddito specifiche, di importo compreso tra i 10.000 e i 28.000 euro di reddito imponibile.

Con questo emendamento la maggioranza ha previsto che nel corso del 2025 saranno condotte delle analisi e degli studi dettagliati per delineare un piano di abbassamento delle aliquote, piano che poi entrerà in vigore a partire dal 2026. Tale tempistica è stata stabilita considerando la necessità di completare, entro il 2025, il pagamento del fondo stanziato per il Comune di Pescara nel 2015, finalizzato a garantire il saldo dei debiti pregressi dell’Ente verso i creditori.

L’iniziativa, come informa una nota, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i cittadini con redditi medio-bassi, con l’obiettivo di promuovere una maggiore equità fiscale promuovendo un sostegno sempre maggiore alle famiglie pescaresi.

“L'approvazione di oggi è un passo importante per puntare a una fiscalità sempre più sostenibile e vicina alle esigenze dei cittadini", ha dichiarato il consigliere Antonelli dopo il voto. "Il 2025 sarà un anno strategico per lavorare alla definizione dell'applicazione di questo emendamento, che potrà poi essere attuato nel 2026, una volta completate le obbligazioni finanziarie dell’Ente. Un gesto concreto da parte dell'Amministrazione verso i cittadini, e siamo certi che sarà accolto con favore da tutti”.