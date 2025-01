Servizio Civile Universale, opportunitÃ  con la ComunitÃ  Papa Giovanni XXIII

Con la Comunità Papa Giovanni XXIII i giovani sul territorio abruzzese possono scegliere il Servizio Civile. Si tratta di un bando pubblico, un’opportunità formativa e di crescita a cui può candidarsi chi ha tra i 18 ed i 28 anni, iscrivendosi entro il 18 febbraio. Con l’ente sono disponibili 12 posti nei territori delle province di L’Aquila, Pescara e Chieti.

Scegliendo il progetto "FUORI DAL GUSCIO 2025" i giovani potranno sperimentarsi per un anno a supporto di minori e adulti con disabilità in una delle due case famiglia coinvolte a Pacentro, Chieti o Pescara, oppure scegliere di supportare donne vittime di violenza, senza fissa dimora e nuclei familiari in situazione di bisogno accolti nella "Capanna di Betlemme" di Chieti. Un’occasione anche per giovani con difficoltà economiche, che godranno di 4 posti a loro riservati. Il progetto prevede anche la possibilità di svolgere un periodo di 2 mesi in Spagna, a Guadalajara, a supporto di adulti in situazione di disagio.

Se è l’ambito del carcere ad attirare di più l’interesse e il percorso di studi, allora i giovani potranno scegliere il progetto "SULLA VIA DEL PERDONO 2025", che ha due posti disponibili per attività a supporto di persone che stanno scontando la pena alternativa al carcere e che sono presi in carico dalla struttura "CEC" a Vasto (CH).

CHE COS’E’ IL SERVIZIO CIVILE?

Il Servizio Civile è un bando pubblico che prevede un impegno di 25 ore settimanali ed ha una durata di 12 mesi, con inizio a fine maggio. È previsto un contributo di 507,30 € mensili ed una formazione. La scadenza per candidarsi è alle ore 14.00 di martedì 18 febbraio 2025.

«E’ insieme che si cresce, si migliora e si costruisce, non da soli.» racconta Manuela, in Servizio Civile a Pacentro, in Provincia di L’Aquila - «Essere un raggio di luce nella vita buia di alcune persone è per me motivo di orgoglio».

SI PUO’ FARE ANCHE ALL’ESTERO

Con la Comunità Papa Giovanni XXIII i giovani potranno scegliere anche uno dei 38 posti disponibili tra i progetti all’estero: https://serviziocivile.apg23.org/progetti-estero-bando-2024-2025/

PER SAPERNE DI PIU’

Un’opportunità di orientamento per i giovani è l’iniziativa "Porte aperte per…", che permette di incontrare direttamente l’associazione e le diverse sedi dove è possibile candidarsi, Per partecipare è sufficiente compilare il modulo di iscrizione e si verrà ricontattati.

Per i requisiti e le modalità di candidatura: https://serviziocivile.apg23.org/servizio-civile-universale/