Volto Santo: “I lavori vanno ripresi e conclusi, assurdo trattare così, nell’anno giubilare, uno dei luoghi di culto più frequentati e amati d’Abruzzo”

“Pronta una risoluzione per portare in Consiglio regionale l’imbarazzante paralisi della ristrutturazione del Santuario del Volto Santo di Manoppello, uno dei luoghi di culto più importanti e frequentati della nostra regione e d’Italia. Va accertato cosa ferma ancora i lavori partiti nel 2023 per essere pronti nel 2025, ma attesi ormai da dieci anni per il rifacimento della facciata, del sagrato e la messa in sicurezza del campanile. È vergognoso che il Santuario accolga così i pellegrini del Giubileo e che sul tema non si registrino altro che annunci: nella risoluzione non chiederò solo il perché dello stallo, ma che si concludano gli interventi e si proceda per liberare al più presto la facciata da quello che più che un restauro sembra essere diventato un problema per quel luogo e per il suo grande valore”, così il consigliere regionale Antonio Di Marco.

“Lavori importanti che vanno ripresi e ultimati, restituendo fruibilità piena a un luogo che riceve almeno 7.000 visite a settimana, parliamo di circa 400.000 turisti l’anno che se le condizioni non cambiano sono privati della vista dell’impianto che custodisce l’immagine del volto santo di Gesù Cristo – sottolinea Di Marco - . Tutto questo nonostante i continui appelli del Rettore della basilica e gli annunci periodici di chi si prende in carico la situazione senza riuscire a sbloccare una impasse che è solo burocratica e che quindi riguarda la volontà dei soggetti preposti a finire le lavorazioni entro il 2026, visto che si tratta di fondi PNRR.

Parliamo di turismo religioso, uno dei settori più importanti della nostra attrattività, assurdo che la Regione e le altre istituzioni del territorio consentano ritardi e attese così inspiegabili sia per rispetto verso il valore del luogo, sia per il suo enorme potenziale che in tali condizioni, rischia di vedere sfuggire possibilità ed economia al territorio e a tutto l’indotto”.

La foto è del 5 maggio 2024, con il cardinale Gerhard Müller in visita al Volto Santo di Manoppello