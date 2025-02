Pescara protagonista su Linea Verde

Sabato 15 febbraio alle 12:25 su Rai1, non perdere la puntata di Linea Verde dedicata al percorso sostenibile della città di Pescara. Si parlerà di riduzione della CO₂, ottimizzazione energetica e del ruolo di Pescara Energia nella trasformazione della città, con un focus sulla CER Pescara, una delle prime Comunità Energetiche Rinnovabili riconosciute dal GSE.

Il direttore tecnico Ing. Giovanni Caruso illustrerà i progetti innovativi che stanno rivoluzionando il territorio, dalle scuole riqualificate ai nuovi impianti fotovoltaici e all’illuminazione pubblica a LED. In attesa della messa in onda, vi mostriamo in anteprima le immagini esclusive del backstage con Elisa Isoardi. Non perdete l’appuntamento! Sabato 15 febbraio, ore 12:25, Rai1.