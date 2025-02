A Manoppello il progetto della Polfer “Train…to be cool” rivolto agli studenti

Formazione nelle aule per diffondere il valore della legalità e la cultura della sicurezza. Ha fatto tappa a Manoppello, coinvolgendo settantacinque studenti dell’istituto comprensivo di Manoppello, “Train… to be cool”, il progetto ideato dal Servizio di Polizia Ferroviaria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno con lo scopo di diffondere nei più giovani la cultura della sicurezza ferroviaria.

Guidati dall’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Daniela Cianfagna e dall’ispettore Lorella Cetrano, gli studenti delle classi quarte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di primo grado dei plessi scolastici di Manoppello centro storico e Manoppello scalo hanno preso parte al progetto con entusiasmo.

Anche attraverso la proiezione di filmati e sulla base dell’esperienza degli operatori Polfer, nel corso degli incontri sono stati affrontati temi di interesse quotidiano a partire dalla sicurezza individuale utile e i temi specifici per prevenire incidenti in ambito ferroviario. Tra gli argomenti trattati anche i comportamenti “a rischio” e dunque da evitare come l’attraversamento dei binari, il superamento dei passaggi a livello con le barriere abbassate, la distrazione derivante dall’uso di cellulari il lancio di oggetti in direzione dei convogli in transito e l’introduzione in aree interdette.

“Il Comune si è tornato a farsi promotore del progetto con grande entusiasmo – ha detto l’assessore all’Istruzione Roberto Cavallo – trovando nella scuola un interlocutore attento. Ringrazio gli studenti, i docenti, l’Istituzione scolastica nelle persone della dirigente Candida Zappacosta e della sua vice e responsabile di progetto Iolanda D’Alimonte e la Polizia che hanno stimolato nei giovani interlocutori la consapevolezza dei rischi presenti in stazione e a bordo treno e promosso la cultura della legalità e della sicurezza dando loro strumenti di conoscenza, anche in vista del nuovo anno scolastico, quando gli studenti frequenteranno gli istituti superiori che dovranno raggiungere con i mezzi pubblici”.