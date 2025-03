Pubblicato dal Comune il bando per la Fiera di primavera, domande entro il 13 marzo

A Pescara nasce la Fiera di primavera, un mercatino da allestire in piazza Sacro Cuore con carattere prevalentemente pasquale e primaverile, che potrà essere visitato nel periodo compreso tra il 19 aprile e il 4 maggio prossimi. L’iniziativa è dell’assessore al commercio, Zaira Zamparelli (foto), sulla scia del successo del mercatino di Natale che, durante le feste di fine anno, ha registrato un grande successo di pubblico nella piazza che è stata riqualificata lo scorso anno dal Comune e si è prestata particolarmente a questa iniziativa, registrando decine di migliaia di presenze.

E’ Zamparelli ad annunciare la novità: “Un bel progetto per Pescara e per il settore commercio che vogliamo rilanciare anche attraverso questo tipo di appuntamenti. E' nostra intenzione istituzionalizzare queste attività, facendole entrare in maniera fissa nella programmazione del Comune. La Fiera di primavera, questo è il nostro obiettivo, entrerà nel calendario annuale delle iniziative promosse per attrarre cittadini e turisti nell’area del centro commerciale naturale, che è l’area pedonale tra la stazione e il mare, e più in generale in centro che da sempre è il luogo ideale per il passeggio”.

Il bando per lanciare la Fiera e ricevere le proposte è stato pubblicato dal Comune e il termine per presentare le domande scade il 13 marzo: al suo interno i requisiti per partecipare e i criteri di valutazione della commissione che valuterà le istanze pervenute ma anche le caratteristiche delle strutture che comporranno il mercatino, cioè delle casette/stand in legno da addobbare in stile tradizionale pasquale e floreale/primaverile. Tra i prodotti e gli articoli pasquali del mercatino, il bando prevede, a titolo esemplificativo, decorazioni e addobbi, accessori e articoli da regalo, uova di Pasqua artigianali, prodotti alimentari tipici delle festività pasquali e della stagione primaverile (dolciumi, colombe, uova, marmellate fiadoni). “Tra il 19 aprile e il 4 maggio la città vivrà le feste di Pasqua, ma anche il 25 aprile e il primo maggio, tutte occasioni di socialità, e ci auguriamo che la nostra città sarà scelta come meta per queste occasioni. La Fiera quindi è un’occasione per passeggiare e fare compere in centro”, dice Zamparelli.

"L'area riqualificata e il mercatino sono un binomio perfetto, e la dimostrazione l'abbiamo avuta nel periodo di Natale, con il mercatino allestito per le feste di fine anno in piazza Sacro Cuore. Implementando, di stagione in stagione, le iniziative per i pescaresi e per chi arriva da fuori, rendiamo Pescara più attraente e sosteniamo le attività commerciali del centro", commenta il sindaco Carlo Masci.