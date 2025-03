Piano Freddo del Comune: prorogata l'accoglienza fino al 31 marzo

Su indicazione del sindaco Carlo Masci e dell'assessore con delega alle politiche sociali, Adelchi Sulpizio, il dirigente del Settore Politiche per il Cittadino, Marco Molisani, ha disposto la proroga del Piano Freddo fino al 31 marzo 2025. Questa estensione consentirà a chi ne ha bisogno di trovare riparo nelle ultime settimane invernali, ricevendo un'accoglienza dignitosa fino al rialzo delle temperature. Il Comune di Pescara ha attivato il "Piano Freddo" il 20 dicembre scorso e il termine finale era stato fissato inizialmente al 17 marzo. Si tratta di un'iniziativa volta a garantire accoglienza e protezione alle persone senza dimora nei mesi più rigidi dell'inverno. Grazie a questo intervento, circa 40 persone prive di un'abitazione hanno trovato rifugio nelle stanze dell'Hotel Holiday, situato sul lungomare Cristoforo Colombo.

La somma messa a disposizione per il Piano freddo è di 91.261 euro e a gestirlo è On the Road che ha attivato anche il servizio di Unità di Strada, con tre uscite settimanali e la reperibilità notturna per monitorare e assistere direttamente in strada chi si trova in situazioni di vulnerabilità estrema. "Ribadiamo il nostro impegno nel fornire supporto alle persone più fragili della comunità – commentano il sindaco Masci e l'assessore Sulpizio – adottando misure concrete per fronteggiare l'emergenza legata alle temperature rigide e offrire soluzioni immediate a chi si trova in difficoltà. Continuiamo a lavorare per non lasciare indietro nessuno. Il Comune sarà sempre al fianco dei più bisognosi".