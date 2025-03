A Montesilvano la Polizia Locale attiva il sistema di lettura targhe per la sicurezza stradale

La Polizia Locale di Montesilvano ha potenziato il proprio sistema di controllo del territorio con l'attivazione del Targa System, un avanzato strumento di lettura targhe che permette di monitorare in tempo reale lo stato dei veicoli in circolazione. Il Targa System, già operativo da alcuni giorni, consente agli agenti di verificare istantaneamente la copertura assicurativa, la regolare revisione periodica e la proprietà dei veicoli, oltre a individuare automezzi rubati o segnalati dalle Forze dell'Ordine. Questo sistema rappresenta un valido supporto per garantire la sicurezza stradale e cittadina, intercettando tempestivamente eventuali irregolarità.

"Con l'introduzione del Targa System, la Polizia Locale di Montesilvano rafforza la propria capacità di controllo del territorio, assicurando una maggiore tutela dei cittadini e un efficace contrasto alle violazioni del Codice della Strada", ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale Nicolino Casale. "Questo strumento ci permette di agire con tempestività e precisione, garantendo una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada".

Il Targa System è in grado di leggere e analizzare le targhe dei veicoli in transito, fornendo informazioni dettagliate e aggiornate in tempo reale. In caso di irregolarità, gli agenti possono intervenire immediatamente, sanzionando i trasgressori e ripristinando la legalità. L'attivazione del Targa System si inserisce in un più ampio piano di potenziamento della Polizia Locale di Montesilvano, volto a migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini.