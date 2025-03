Ci siamo: Uber arriva a Pescara [FOTO]

Uber arriva a Pescara: a partire da oggi il servizio di mobilità Uber Black è disponibile nel capoluogo adriatico, segnando il suo debutto nella regione Abruzzo. Dopo il recente lancio di Uber Black in Puglia, prosegue così il piano di espansione di Uber in Italia. Nella nostra città sarà inoltre presente anche il servizio taxi operato dai partner di itTaxi, offrendo una possibilità di scelta in più per gli utenti, come già avviene in diverse città come Milano, Roma, Firenze e Bologna, per citarne alcune.

Con un totale di 12 regioni in cui sono presenti i servizi Black e Taxi, Uber continua a dimostrare il proprio impegno a portare i benefici della propria tecnologia per rispondere in modo efficace alle diverse esigenze di mobilità di cittadini e turisti. Il servizio Uber Black, noto per le sue eleganti berline nere, è operato da autisti professionisti con regolare autorizzazione NCC (Noleggio con Conducente), rilasciata dai comuni abruzzesi. Questo servizio si integra con le opzioni di mobilità esistenti, offrendo un'alternativa aggiuntiva nelle città e nelle destinazioni turistiche più iconiche della regione. Tutti gli autisti che operano tramite l’app Uber sono titolari di autorizzazione NCC e svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Con l’arrivo di Uber Black e Uber Van (veicoli con una capacità fino a 6 passeggeri) nel territorio abruzzese, l’app approda per la prima volta nella regione, offrendo ai cittadini e ai visitatori un'opzione di trasporto esclusiva e di alta qualità. Gli utenti abruzzesi, quando necessitano di un trasferimento, possono richiedere un'auto tramite l’app, che fornisce immediatamente il prezzo della corsa, il tempo stimato di arrivo del veicolo e, al momento della richiesta, anche le informazioni sul driver e sul mezzo assegnato.

A Pescara, grazie all'accordo siglato nel 2022 tra Uber e itTaxi, sarà disponibile anche l’opzione taxi, operato da taxi partner di itTaxi. Per richiedere una corsa è sufficiente inserire la destinazione direttamente dall’app Uber e scegliere il prodotto Taxi, per essere abbinati a un autista della piattaforma itTaxi.

L’arrivo di Uber in Abruzzo apre nuove opportunità di mobilità per utenti nazionali e internazionali. Con oltre 160 milioni di utenti attivi mensilmente a livello globale, questo servizio arricchisce il sistema di trasporti della regione e rafforza l'offerta dedicata al turismo, migliorando l’esperienza dei visitatori e dando un impulso positivo all’economia locale.

“Non possiamo che accogliere l’arrivo di Uber in città con grande soddisfazione. Se il colosso della mobilità con un click ha scelto Pescara, vuol dire che Pescara sta dimostrando di essere una città con un respiro europeo e questo ci inorgoglisce. Ogni giorno arrivano circa 120mila mezzi e diamo servizi a più di 300mila persone per cui poter scegliere una corsa attraverso l’app di Uber, consentirà di alleggerire il volume di traffico. Le nuove generazioni conoscono perfettamente Uber e sono convinto che la utilizzeranno tantissimo, anche in gruppo, in modo da dividersi il costo della corsa. Pescara compie un grande passo avanti, mettendosi a pari con le altre grandi città”, ha dichiarato Carlo Masci, sindaco di Pescara.

“L’arrivo di Uber a Pescara, nasce dall’interlocuzione iniziale avuta con Luigi Colalongo, di Executive NCC, con il quale ci siamo confrontati per trovare il modo di far approdare questo colosso in riva all’Adriatico. Ma è stata altrettanto fondamentale la volontà dei tassisti di aderire e con Antonio Abbagnale abbiamo trovato subito la quadra. Adesso Pescara ha un servizio di grande qualità a portata di click e sono convinto che i cittadini ne faranno un grande utilizzo”, ha dichiarato Eugenio Seccia, assessore del comune di Pescara.

“Siamo entusiasti di portare Uber in Abruzzo, una tappa fondamentale nel nostro piano di espansione nazionale. Questo lancio rappresenta un’opportunità concreta per rivoluzionare la mobilità urbana della regione, rendendola più efficiente, sostenibile e accessibile per cittadini e turisti”, ha dichiarato Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia. “Il nostro impegno è essere un partner strategico per gli NCC locali, gli operatori taxi e l’intera comunità abruzzese. Da oggi, la nostra tecnologia sarà a disposizione di tutti gli operatori NCC professionisti con autorizzazione regionale, operanti nel pieno rispetto della legalità, e dei tassisti membri della cooperativa itTaxi Pescara. Il nostro obiettivo è di offrire a residenti e visitatori una soluzione di mobilità innovativa, affidabile e integrata con il territorio”.

“Siamo lieti di accogliere Uber nella nostra Regione, consapevoli che questa collaborazione possa rappresentare un valore aggiunto per il servizio taxi e per tutti i cittadini”, ha dichiarato Antonio Abagnale, Presidente di Cotape. “L'integrazione tra la nostra rete di taxi e la tecnologia Uber contribuirà a rendere più efficiente il trasporto urbano di Pescara, migliorando l'esperienza degli utenti e offrendo nuove opportunità di lavoro ai nostri autisti. Voglio ringraziare il Presidente di itTaxi, Loreno Bittarelli, per il suo fondamentale contributo e la visione strategica che ha reso possibile questa collaborazione”.

“L’innovazione tecnologica messa a disposizione dalla piattaforma Uber aumenterà la facilità di fruizione del servizio e l'efficienza di utilizzo dei mezzi in circolazione con notevoli vantaggi per aziende e utenti” dichiara Luigi Colalongo, titolare di Executive NCC, società di noleggio con conducente basata su Pescara “accogliamo con favore la partecipazione dei colleghi taxisti della città di Pescara che completeranno l’offerta a disposizione della clientela”.