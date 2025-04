Montesilvano: l'Azienda Speciale rafforza l'organico, assunte 5 psicologhe a tempo indeterminato

Una significativa iniezione di professionalità e competenze per i servizi sociali del Comune di Montesilvano. L'Azienda Speciale per i Servizi Sociali ha annunciato l'assunzione a tempo indeterminato di cinque psicologhe, avvenuta nel corso del mese scorso, a seguito di una selezione pubblica. Un’importante implementazione di risorse umane specialistiche che rappresenta un ulteriore passo in avanti nella garanzia dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) per la comunità montesilvanese. L'Amministrazione comunale, attraverso l'Azienda Speciale, aveva già provveduto all'assunzione di 25 assistenti sociali, e con l'arrivo delle cinque psicologhe, come previsto dal Piano Sociale Politiche Sociali, consolida l'impegno a fornire servizi sempre più qualificati e vicini ai cittadini. Le nuove psicologhe andranno a rafforzare il supporto in diverse aree cruciali dei servizi sociali, tra cui: il Centro per la Famiglia, offrendo sostegno emotivo a singoli cittadini, coppie, famiglie e alunni delle scuole del territorio, con un focus sul lavoro sulle emozioni e sul supporto alla genitorialità. Il PUA (Punto Unico di Accesso) e UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) della ASL - Distretto sanitario di Montesilvano, potenziando i servizi socio-assistenziali dedicati a persone con disabilità e in condizioni di vulnerabilità. Lo Sportello Antiviolenza e Casa Rifugio, fornendo un punto di riferimento per la raccolta di segnalazioni di fragilità e violenza di genere e garantendo

la sicurezza delle vittime di violenza domestica. L’Ufficio Tutela Minori, collaborando strettamente con le autorità giudiziarie nella formulazione di piani di presa in carico globale per famiglie e minori. La Comunità Socio-Educativa per Minori, lavorando a stretto contatto con i bambini allontanati dalle famiglie su disposizione del Tribunale per i minorenni. I Progetti SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), supportando adulti e minori stranieri non accompagnati nell'elaborazione dei loro percorsi di integrazione sociale, scolastica e lavorativa.

La Presidente dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali, Sandra Santavenere: "La scelta di dotarsi di personale specialistico come le cinque nuove psicologhe, oltre a garantire i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, risponde alla precisa volontà dell'Azienda Speciale di fornire ai cittadini di Montesilvano servizi sempre più vicini e qualificati per la prevenzione e la gestione di potenziali condizioni di disagio. Crediamo fermamente che lavorare sulla prevenzione significhi dare alle famiglie, ai cittadini, ai giovani di Montesilvano, degli strumenti concreti per affrontare le difficoltà, sentendo la vicinanza e il supporto costante delle Istituzioni."

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis: "L'assunzione di cinque psicologhe rappresenta un investimento fondamentale per il benessere della nostra comunità. Un ulteriore tassello che va ad aggiungersi al percorso che abbiamo già intrapreso negli anni. Non è infatti un caso che il nostro Comune è tra i primi a offrire e garantire servizi così pregnanti e indispensabili oggi sul territorio. Rafforzare i servizi sociali con figure professionali specializzate è una priorità per la nostra Amministrazione. Siamo convinti che questo potenziamento contribuirà significativamente a offrire un sostegno più efficace e mirato a chi ne ha più bisogno, promuovendo una Montesilvano più inclusiva e attenta alle fragilità".

L'Assessore alle Politiche Sociali, Corinna Sandias: “Questo importante traguardo - tra l’altro previsto dal quadro normativo - è frutto di una visione strategica che pone al centro i bisogni dei cittadini. L'arrivo delle psicologhe va a completare un organico già qualificato, permettendoci di ampliare la gamma dei servizi offerti e di intervenire in maniera più tempestiva ed efficace nelle diverse situazioni di disagio. Siamo particolarmente soddisfatti di poter potenziare aree delicate come il sostegno alla famiglia, la tutela dei minori e il contrasto alla violenza di genere, dimostrando un impegno concreto verso una comunità più solidale e coesa”.