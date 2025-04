Via libera ai lavori di completamento della palazzina in via Pepe

La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi la delibera che dà il via libera ai lavori di completamento della palazzina Ater– Comune in via Pepe, con la conseguente approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo all’intervento. L'annuncio di questa svolta arriva dall'assessore Alfredo Cremonese. "I lavori", ricorda l'assessore, "sono fermi da anni e l'iter andava sbloccato con il completamento del progetto e l'individuazione di tutti i fondi necessari. Se n'è occupato il gruppo di lavoro istituto nel mio assessorato (Edilizia residenziale pubblica), lo stesso gruppo di lavoro che è impegnato a sbloccare il cantiere degli alloggi tra via Tronto e via Trigno, con la riapertura della strada e della piazza antistante il cantiere. Ora per via Pepe abbiamo individuato le somme necessarie e, nel momento in cui avremo la progettazione, termineremo i lavori".

L’importo complessivo ammonta a 1.029.432,52 euro, finanziato attraverso due fonti: 529.432,52 € provengono da risorse proprie dell’Ente, generate dalle economie risultanti dalla risoluzione dell’appalto relativo alla “Realizzazione di nuovi alloggi E.R.P. a canone concordato in via Pepe”; altri 500.000 € arrivano da fondi FSC 2021/2027.

Il progetto è già incluso nell’Elenco Annuale 2025 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027, per un primo finanziamento di 500.000 € a valere sui fondi FSC. Con l’aggiornamento del Programma Triennale, sarà rimodulato l’importo complessivo dell’opera a € 1.029.432,52, integrando le economie ora disponibili.

“Si tratta di un passo fondamentale per il completamento di un’opera attesa da tempo che andrà a incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica della nostra città - dichiara Cremonese - Grazie a una gestione oculata delle risorse e al recupero di economie da appalti precedenti, possiamo oggi rilanciare un progetto che porterà nuovi alloggi destinati a famiglie in difficoltà e soggetti in attesa di una sistemazione dignitosa. Un impegno concreto, non solo urbanistico, ma soprattutto dalla grande valenza sociale”.