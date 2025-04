Tutto pronto per l'attivazione della nuova linea di trasporto pubblico “V1 - La Verde”

Dal 28 aprile Tua attiverà la linea di trasporto urbano pubblico “V1 - La Verde” che avrà quali capolinea Piazza della Repubblica su Pescara e il Pala Dean Martin su Montesilvano; i mezzi pubblici transiteranno prevalentemente su Via Castellammare, cioè la “Strada Parco”. Da ognuno dei due capolinea partiranno corse ogni 10 minuti nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi le partenze sono previste ogni 30 minuti.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DELLA STRADA

Lungo il tracciato percorso dalla Linea “V1 - La Verde” saranno attivi impianti semaforici nelle intersezioni dove Via Castellammare interseca la normale viabilità urbana. Sul territorio della nostra città tali impianti sono in corrispondenza degli incroci con:

- Viale G. Bovio;

- Viale L. Muzii;

- Via del Milite Ignoto;

- Via Cavour;

- Via Cadorna;

- Via Ruggero Settimo;

- Via Arno (confine con Montesilvano).



Si raccomanda pertanto di prestare attenzione nel percorrere tali strade, rispettando la luce proiettata dal semaforo. Sulla carreggiata di Via Castellammare - Strada Parco il transito sarà permesso esclusivamente agli autobus della Linea “V1 - La Verde”, ai mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine. Pedoni e conducenti di velocipedi potranno fruire del percorso ciclopedonale posto sul lato “monti-ovest” di Via Castellamare.