Il Forum dell'Adriatico e dello Ionio chiede l'istituzione di un volo diretto Pescara-Spalato

È una richiesta di portata internazionale quella rivolta alla Saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo, di "attivare un collegamento aereo diretto" tra Pescara e Spalato, in Croazia, "una misura urgente e strategicamente rilevante per colmare le attuali lacune infrastrutturali, potenziare l'accessibilità e favorire l'integrazione tra le due sponde adriatiche". Un'istanza in tal senso è partita dal presidente del Forum delle città dell'Adriatico e dello Ionio, il pescarese Luigi Albore Mascia, che ha scritto ieri al presidente della Saga, Giorgio Fraccastoro, dopo aver ricevuto mandato pieno dal Consiglio direttivo, riunito a Senigallia il 9 aprile scorso.

Il Forum, ha ricordato stamani in conferenza stampa Albore Mascia alla presenza del sindaco di Pescara Carlo Masci, è un'associazione con 25 anni di storia che riunisce 46 municipalità della regione Adriatico Ionica, di dieci diversi Paesi, tutti "concordi sulla necessità di un collegamento aereo che in 45 minuti potrebbe creare un interscambio, una integrazione straordinaria, tra l'Italia e la Croazia", divise da 120 miglia marine.

Albore Mascia, insieme al primo cittadino di Pescara che aveva a sua volta sollecitato la Saga per promuovere l'attivazione di un volo tra le due sponde, ha fatto notare che già negli anni scorsi il Comune, con altre istituzioni, ha puntato alla riattivazione del collegamento (via mare) con la Croazia ma i tre avvisi pubblici promossi sono andati deserti (era previsto un incentivo di 200mila euro per il vettore). Ad oggi, ha proseguito Albore Mascia, "non esiste un collegamento diretto tra le due coste, ma bisogna passare per Milano, Roma o Napoli, e tutto ciò è incredibile", ha commentato il presidente del Forum facendo notare che questa lacuna è particolarmente sentita "anche dai nostri dirimpettai".

La tenacia degli anni scorsi non è venuta meno, da parte dell'amministrazione comunale di Pescara, e ora anche il Forum si è mostrato "in piena sintonia con le valutazioni precedentemente espresse dal sindaco Masci", firmatario di una lettera inviata il 17 febbraio scorso. Ora si conta molto su quanto potrà fare il "rinnovato Cda della Saga, con un presidente molto motivato, che ha già organizzato un incontro con gli stake holders", ha concluso Albore Mascia rendendo pubblico il contenuto della lettera.

"Quello con la Croazia è un collegamento strategico e fondamentale", ha detto Masci evidenziando che negli anni scorsi "ci siamo mossi per attivare un traghetto tra le due coste ma il nostro porto non era nelle condizioni ottimali, per cui questa ipotesi potrà essere rilanciata in futuro. L'aeroporto funziona, ci sono e tanti voli e ritengo che la richiesta possa essere ascoltata, tanto più che fa proprie le esigenze di una vasta area geografica".