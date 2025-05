A Montesilvano c’è “Fluxo”, la community di allenamento Outdoor

Questa mattina alle ore 10.30 presso Playa Caffè in via Aldo Moro (sul lungomare di Montesilvano) si terrà la presentazione del nuovo progetto “Fluxo”, la community di allenamento outdoor che da più di dieci anni sta spopolando in Romagna.

Per la prima volta a Montesilvano, un team di professionisti specializzati nella guida di grandi gruppi di allenamento in ambiente esterno presenterà le diverse attività che si svolgeranno in alcuni spazi all’aperto della città.

Interverranno l’assessore allo sport Alessandro Pompei, la responsabile Area Manager Fluxo Montesilvano, Doris Carvelli e il team di istruttori e professionisti, protagonisti degli allenamenti outdoor.