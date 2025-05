Demolizione ex svincolo a trombetta dell’Asse Attrezzato: chiusure temporanee e viabilità alternativa dal 21 al 30 maggio

Proseguono celermente i lavori di demolizione dell’ex svincolo a trombetta dell’Asse Attrezzato, nella zona sud di Pescara. Si tratta di un intervento strategico, atteso da tempo, finalizzato a migliorare l’assetto urbano e la sicurezza della viabilità cittadina.

Per consentire l’esecuzione dell’ultima e più delicata fase di demolizione – relativa al tratto sopraelevato che sovrasta via Nazionale Adriatica Sud – il Comune ha disposto, con ordinanza n. 424, l’istituzione del divieto di transito h24, dal 21 al 30 maggio 2025, nel tratto compreso tra via Romualdo Pantini e la rotatoria di San Silvestro Spiaggia in entrambi i sensi di marcia. L’intervento comporterà modifiche temporanee alla viabilità. Per limitare i disagi alla circolazione e garantire l’accessibilità alla zona sud della città:

Gli automobilisti provenienti da Pescara sud potranno utilizzare via Pasquale Celommi, viale Primo Vere. In alternativa, potranno transitare su via Colle Pineta per poi riscendere in via Lago Isoletta. Per chi proviene da nord ed è diretto a sud è invitato a percorrere viale della Pineta, viale Luisa D’Annunzio, proseguendo su viale Primo Vere e infine su via Celommi. Un altro percorso consigliato è quello di via Lago Isoletta per poi deviare in via Colle Pineta.

L’impresa esecutrice si impegnerà a garantire in ogni fase dell’intervento l’accessibilità alle proprietà private, garantendo l’accesso ai residenti. “Si tratta di un’opera fondamentale – dichiara il sindaco Carlo Masci – che restituirà decoro, funzionalità e una nuova prospettiva urbanistica alla zona sud della città. Ci scusiamo per gli inevitabili disagi temporanei e ringraziamo i cittadini per la comprensione e la collaborazione ma al termine di queste operazioni, potremo procedere all’ampliamento la pineta Dannunziana regalando alla città, un’area verde ancora più estesa”.

“È un lavoro di grande importanza che porterà alla totale eliminazione di una barriera architettonica di migliaia di tonnellate di cemento”, dichiara il consigliere Massimo Pastore. “Questa chiusura della viabilità, permetterà all’impresa di lavorare in sicurezza ma possiamo auspicare che venga anticipata la riapertura delle strade, rispetto alle date riportate nell’ordinanza. Si è deciso di arrivare al 30 maggio calcolando, magari, dei ritardi dovuti alle condizioni climatiche. Quel che è certo, è che una volta finiti i lavori rimarranno solo i piloni da abbattere ma non sarà necessaria la chiusura al traffico. Un lavoro che, una volta terminato, darà una viabilità definitiva e nuova alla zona sud di Pescara”.