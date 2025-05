L'Aquila, attivato il segnale radio digitale Dab+ sul Canale 7B

Il Consorzio Abruzzo Dab, in collaborazione con l’emittente Radio L’Aquila 1, annuncia l’attivazione anticipata del segnale radio digitale Dab+ sul Canale 7B nel territorio del capoluogo abruzzese. “Un traguardo storico”, informa una nota, “che segna l’inizio di una nuova era per l’informazione e la comunicazione regionale. L’Aquila, città simbolo della rinascita, si fa portavoce dell’innovazione tecnologica e culturale, accendendo per prima il sistema di trasmissione digitale per le emittenti locali abruzzesi”.

Radio L’Aquila 1, l’unica emittente locale dell’Aquila, fortemente radicata nella comunità e capofila dell’iniziativa, inizia a trasmettere ufficialmente in digitale anche nel capoluogo abruzzese, portando contenuti informativi, culturali e di servizio con una qualità audio superiore, stabile e priva di interferenze. Il Consorzio Abruzzo Dab, attivo in gran parte della regione, è composto da emittenti locali abruzzesi e ha l’obiettivo di promuovere e gestire la transizione tecnologica al digitale, garantendo accesso paritario alla nuova piattaforma e valorizzando le voci del territorio.

“L’attivazione del DAB+ a L’Aquila non è solo un risultato tecnico, ma un segnale potente: quello di un territorio che guarda avanti, che investe nella qualità, nella pluralità e nella modernità della comunicazione - afferma il presidente del Consorzio Abruzzo Dab Giovanni Fimiani - è motivo di grande orgoglio che sia proprio il capoluogo regionale ad aprire questa fase storica per la radio in Abruzzo”.

Con l’accensione del DAB+ a L’Aquila “si apre una nuova pagina per la radio abruzzese: più innovativa, più libera, più vicina alle persone”, conclude la nota.