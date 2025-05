Festeggiamenti in onore della Madonna dei Sette Dolori, niente mercato settimanale

In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna dei Sette Dolori, in programma dal 27 al 30 maggio 2025, le aree pubbliche adiacenti al Santuario, e cioè largo Madonna dei Sette Dolori, via del Santuario, via di Sotto e strada vecchia della Madonna, saranno interessate dall’allestimento di bancarelle e attrazioni, promosse in occasione della festa. Inoltre si svolgeranno numerose celebrazioni religiose. Pertanto con ordinanza sindacale è stata disposta la soppressione del mercato rionale del venerdì “Colli Madonna”, nella giornata del 30 maggio. Il mercato sarà recuperato in una data da concordare con le organizzazioni di categoria.

Inoltre, vista la richiesta presentata dall’Associazione Abruzzo 2001 che organizza il mercato nella zona dello stadio, con un'altra ordinanza, è stata autorizzata un’edizione straordinaria del mercato del lunedì in via Pepe e via d’Avalos per la giornata di lunedì 2 giugno, Festa della Repubblica. Il mercato si svolgerà secondo le consuete modalità e negli orari di sempre.