Cuoco di Bordo, esame di qualifica all’Istituto Alberghiero

Ieri, nella sala dell’Officina del Gusto dell’Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara, si è svolto l’esame di qualifica per Cuochi di Bordo. “Si svolge - ha detto la dirigente Alessandra Di Pietro – l’esame finale del Corso di alta formazione "Cuochi di Bordo", organizzato dall’IPSSEOA De Cecco e dalla Capitaneria Di Porto di Pescara, per Professionisti esperti di Enogastronomia e di Mare legate al mondo della Nautica, sempre più richieste su navi mercantili, traghetto e da crociera, esperti anche nel valorizzare le eccellenze e tipicità enogastronomiche e le mete turistiche dell'Abruzzo.

Prime lezioni con il Capitano Debora Ferioli, esperta di Diritto della Navigazione e della Sicurezza in mare e prime esercitazioni in Laboratorio con il prof. di Enogastronomia Florindi Cirone, promotore di una cucina leggera fresca che senza perdere il gusto e senza tradire la tradizione, è attenta alle proprietà nutrizionali del cibo. Una cucina creativa che non rinuncia alla tradizione e che fa della piena integrazione dei sapori la sua cifra distintiva”.

I piatti preparati dai 28 studenti delle classi terza e quarta, indirizzi Enogastronomia e Pasticceria, sono stati sottoposti al giudizio della commissione d’esame. Piatti tutti a base di pesce e due deliziosi dessert che gli stessi allievi hanno illustrato alla commissione sia per la preparazione delle pietanze sia per gli elementi importanti intrinseci degli alimenti e anche in merito alla loro sostenibilità economica ed ambientale.

Questa qualifica è molto importante perché apre nuove possibilità lavorative agli allievi dell’Istituto Alberghiero. Fare il cuoco di bordo è un lavoro di competenza, non solo per la preparazione delle pietanze, ma anche per tutto ciò che implica lavorare su un’imbarcazione dove tutto deve essere sottoposto ad un regolamento dettagliato e severo. Ha assistito la commissione e presentato gli allievi la segretaria dell'esame la prof.ssa di Scienza e Cultura dell'Alimentazione Maria Carmen Fiorilli.