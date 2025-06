Festa di comunità alla Fattoria del sorriso, in mostra le creazioni realizzate nei laboratori

Una giornata di festa, in compagnia, tra cibo e musica. In via Monte Petroso, negli spazi della “Fattoria del Sorriso”, si è svolta ieri una Festa di Comunità i cui protagonisti sono stati gli utenti de “La Fattoria del Sorriso”, gestita dall'Associazione Vittoria - La Città dei Ragazzi, che offre percorsi personalizzati attraverso l'orticoltura terapeutica, laboratori occupazionali e attività di potenziamento delle autonomie attraverso il centro diurno "Oasi Urbana" e dove ha anche sede il centro per minori "IoApprendo" della Caritas diocesana di Pescara-Penne. Il terreno è comunale, in concessione ai Lions Club Pescara Host che hanno organizzato la giornata con il patrocinio della Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà. Nello spazio di via Monte Petroso è stato presentato e messo in mostra ai tanti ospiti ciò che viene prodotto nei laboratori gestiti da Caritas Diocesana e Associazione Vittoria - La Città dei Ragazzi.

Per il Comune c'erano gli assessori alle Politiche sociali Adelchi Sulpizio e alla Disabilità Massimiliano Pignoli. Pamela Contini, coordinatrice della Odv Vittoria - La Città dei Ragazzi per il centro diurno di Pescara "Oasi urbana", spiega che la Festa di Comunità è stata organizzata "per vivere una giornata di convivialità e inclusione e per far conoscere le produzioni artigianali dei centri diurni delle sedi di Pescara e Alanno, facendo vedere il polmone verde di via Monte Petroso, dove si svolge il laboratorio di orticoltura, che poi è quello centrale". In questo spazio verde ci sono anche dei vasconi rialzati, accessibili a chi è in carrozzina.

"E gli altri laboratori ruotano attorno a questo di orticoltura perché mettere le mani a contatto con le mani aiuta a ridurre i comportamenti problema", spiega sempre Conti. "Le altre attività sono il laboratorio di arte, di creazioni artigianali, il laboratorio del linguaggio visivo, il laboratorio cinotecnico per prendersi cura dei cani, il laboratorio musicale, e il teatro. I partecipanti sono 25 e l'età varia da 22 a 50 anni".

Ieri c'era anche una rappresentanza della scuola Di Marzio Michetti, "con la quale abbiamo stretto una collaborazione, da anni, per l'alternanza scuola-lavoro e dove si svolgono i laboratori pomeridiani". "La Festa di Comunità organizzata dal Lions Pescara host", commenta il presidente Alessandro Rasetta, "vuole essere testimonianza di attività e iniziative che dimostrano l’importanza e la presenza delle associazioni di servizio sul territorio e della strategicità della collaborazione con le istituzioni".