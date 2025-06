ITS Academy, parte la nuova programmazione

Nella seduta dell’assemblea dei soci della Fondazione ITS Academy Meccanica, Meccatronica e informatica (che comprende: scuole, università, aziende, enti locali) svoltasi presso la sede legale del Palazzo degli Studi a Lanciano il 24 giugno, si è fatto il punto sulle attività messe in campo e sulla nuova programmazione per il 2025.

Il documento approvato da tutti i partner conferma il trend positivo e di crescita dell’ITS, come sottolineato dal presidente della Fondazione Giuseppe Ranalli:

“È un bilancio di sviluppo, che grazie ad una sana e oculata gestione finanziaria, ci consente di confermare attività e corsi già avviati nelle sedi operative di Teramo ed Avezzano e di proseguire quel percorso virtuoso che ha visto il nostro ITS crescere anno dopo anno, consolidando partnership importanti con le aziende e che vuole sempre più sostenere i talenti di questa regione sia nelle zone costiere che nelle aree interne.”

Saranno sei i corsi che partiranno nel 2025, con 150 posti disponibili, nelle quattro sedi operative e sulle aree tecnologiche dell’ITS: quattro corsi nell’area meccanica-meccatronica e due nell’area informatica-cybersecurity.

“Nell’area meccatronica, oltre a sviluppare tutte quelle competenze tipiche di un tecnico per l’industria 4.0, c’è una novità – afferma Antonio Maffei Direttore Its Academy - abbiamo introdotto una curvatura nel corso che si svolgerà nella sede di Avezzano, presso l’ IIS Majorana, che andrà a formare un profilo in grado di operare, oltre che nel settore industriale, anche in quello aerospaziale, legato proprio alle esigenze di quel distretto che vede importanti aziende soprattutto in provincia de L’Aquila”.

Per quanto riguarda l’informatica i profili professionali condivisi con le aziende riguarderanno la programmazione, data analysis e data science, machine learning e intelligenza artificiale e naturalmente un corso specializzato sulla cybersecurity e la protezione dei dati, che verranno erogati presso la sede operativa attiva presso IIS Galliani di Chieti.

Tutti i corsi prevedono poi l’acquisizione e la pratica di soft-skill indispensabili in un mondo del lavoro in continuo cambiamento.

Inoltre, da quest’anno, ci sarà la possibilità per gli studenti di accedere a borse di studio che premieranno il merito e l’assiduità della frequenza ai corsi, con un occhio alla parità di genere.

I percorsi ITS sono gratuiti e di 1800 ore, con quasi la metà del percorso direttamente nelle aziende e questo ne garantisce la migliore spendibilità nel mondo del lavoro.

“La nostra mission – conclude Maffei – che ci accompagna fin dalla nostra nascita, è di formare tecnici adeguati alle nuove sfide per le aziende abruzzesi, che hanno enormi difficoltà a reperirli, e per i giovani, favorire l’ingresso nel mondo del lavoro “dalla porta principale”, avendo come obiettivo non solo il posto di lavoro, ma un buon lavoro, contrastando la tendenza alla “fuga dei cervelli” dalla regione, e i numeri ci danno ragione. “