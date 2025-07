Piano Asfalti a Montesilvano, programmato un primo lotto di interventi a partire dal mese di agosto

Con la conclusione dei recenti cantieri di riqualificazione, l'amministrazione comunale di Montesilvano annuncia un nuovo piano di asfaltatura che interesserà un primo lotto di circa venti strade del territorio. I lavori, che prenderanno il via i primi di agosto, mirano a ripristinare il manto stradale delle vie più deteriorate, garantendo maggiore sicurezza e fruibilità per cittadini e automobilisti.

Il piano è frutto di un'attenta ricognizione e delle numerose segnalazioni pervenute, con un criterio di priorità che ha privilegiato le aree maggiormente compromesse. Diverse le vie coinvolte in questa prima fase, tra cui Via Campo Imperatore, Via Vitello D’Oro e un tratto di Via Bocca Di Valle, selezionate anche per la loro prossimità alle scuole.

“Siamo soddisfatti di poter dare il via a questo importante piano di riqualificazione delle nostre strade”, ha dichiarato il sindaco. “Dopo aver completato una serie di interventi cruciali e chiuso altri cantieri, ci concentriamo ora su un aspetto fondamentale per la sicurezza e la qualità della vita dei nostri concittadini. La scelta di avviare i lavori in concomitanza con la chiusura delle scuole ci permetterà di operare con maggiore efficacia, minimizzando i disagi e assicurando una ripartenza di settembre più sicura e agevole per tutti. Questo piano rappresenta un primo lotto di interventi, ma siamo già al lavoro per pianificare ulteriori fasi di asfaltatura, proseguendo il nostro impegno costante per garantire strade sicure e affidabili alla nostra comunità, nonostante i piccoli disagi che si potranno creare”.

L'assessore con delega alla Manutenzione e Servizi, Francesco Di Pasquale, ha aggiunto dettagli tecnici e logistici: “Informiamo la cittadinanza che i lavori inizieranno i primi di agosto. È importante sottolineare che gli asfalti richiedono temperature elevate per un'adesione ottimale del bitume al suolo, rendendo la stagione calda il periodo ideale per questi interventi. Per ridurre al minimo i disagi per i residenti, ove possibile, i lavori verranno svolti durante le ore notturne”.

Al programma dell'Amministrazione si affiancheranno inoltre i lavori di ripristino del manto stradale a cura di Enel, che riguarderanno Via Fosso Foreste e il secondo tratto di Strada della Fontana. Infine, l'intera Via Vestina sarà oggetto di asfaltatura grazie ai fondi Pnrr già intercettati, non appena saranno completati i lavori sui muretti di contenimento. Il piano richiederà un impegno di spesa tra gli 800 e i 900mila euro e interesserà le seguenti strade: via Campo Imperatore, via Vitello d’Oro, Tratto di via Bocca di Valle, via Aremogna, via Basilicata, via Arno, via Danubio, via Inn, via Togliatti, via Fonte dell’Abbazia, via Tivoli, l’ingresso della città di Montesilvano dal sottopasso di Corso Umberto fino a via Aldo Moro, via Tigri, via Passo Rolle, via D’Annunzio, via San Domenico.