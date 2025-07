Scuola primaria Bosco, pubblicato l'avviso del Comune per le pre-adesioni al servizio di trasporto pubblico

E’ stato pubblicato oggi dal Comune di Pescara l’avviso per raccogliere le pre-adesioni dei genitori dei bambini iscritti al plesso della Primaria Bosco di via del Santuario n. 176/1 (comprensivo Pescara 9), in modo da definire quanti sono gli interessati al servizio di scuolabus che l’Amministrazione sta ipotizzando di istituire in vista dell’inizio dell’anno scolastico.

L’Assessore alla Pubblica istruzione Valeria Toppetti ha dichiarato: “La richiesta dello scuolabus è arrivata dall’Istituto Comprensivo Pescara 9 e naturalmente è nostra intenzione andare incontro alle esigenze delle comunità scolastiche, partendo da un punto fermo e cioè il rispetto dei requisiti che caratterizzano l'attivazione del trasporto scolastico, come la minore centralità dei plessi, la minore percorribilità delle strade o la minore presenza di linee pubbliche di trasporto a disposizione del plesso stesso. La scuola Bosco, situata su Via del Santuario, è inserita in un quartiere caratterizzato da una buona viabilità, ampi marciapiedi e quattro linee dei trasporti TUA al servizio del plesso, ma considerata la richiesta pervenuta da parte del comprensivo è necessario comprendere quali esigenze effettive vi siano da parte delle famiglie perché sia garantito, sempre e in ogni caso, nella nostra città, il diritto allo studio, a tutti i minori, limitando al massimo i disagi a raggiungere la scuola, laddove ve ne siano. Il nostro obiettivo quotidiano è di supportare le comunità scolastiche in modo equo e nel pieno rispetto della sostenibilità sociale”.

Nell’avviso, che si può trovare sul sito del Comune di Pescara insieme al modulo da compilare e inviare al Comune, viene specificato che gli utenti interessati, in caso di attivazione, potranno usufruire del servizio nel rispetto del vigente “Regolamento di accesso e fruizione del servizio di trasporto scolastico” e alle medesime condizioni tariffarie previste dall’avviso pubblico per il trasporto scolastico, per l’anno scolastico 2025/2026, per le altre linee già in funzione. Gli interessati dovranno presentare e sottoscrivere il modulo di pre-adesione entro e non oltre il 20 agosto 2025, inviandolo via mail.

L’Assessore Toppetti ricorda che nel Bilancio di Previsione 2025/2027 è stato inserito, a seguito della presentazione di un emendamento, uno stanziamento di € 20.000 proprio per questo servizio dopodiché hanno preso il via le attività finalizzate ad ottenere appositi preventivi di spesa, ricorrendo alla locazione con ditte esterne che, al momento, appare, come accade in molti altri Comuni italiani virtuosi, "la soluzione preferibile ed economicamente più sostenibile rispetto all’acquisto di un nuovo mezzo".

Questo il link all'avviso: https://www.comune.pescara.it/node/11904.