Cimiteri, il Comune attiva i QR Code per servizi piÃ¹ semplici e trasparenti per i cittadini

Il Comune di Pescara, su impulso del vice sindaco e assessore ai Servizi Cimiteriali Maria Rita Carota e in stretta sinergia con la societÃ Pescara Multiservice, annuncia un'importante innovazione tecnologica e di servizio all'interno dei cimiteri della cittÃ , a Colle Madonna e San Silvestro, per migliorare la fruizione di tutti coloro che fanno visita ai propri cari. "Sono stati attivati i QR Code dedicati alle due strutture cimiteriali, posizionati agli ingressi e negli spazi interni, progettati e realizzati per rendere l'interazione con i cittadini piÃ¹ semplice, immediata e trasparente", annunciano Carota e il presidente di Pescara Multiservice Mirko Di Michele.

Scansionando i codici con un qualsiasi smartphone, i cittadini possono accedere a un portale digitale contenente una vasta gamma di informazioni e servizi utili, tra cui:

- News e Avvisi: per rimanere aggiornati sulle attivitÃ e le comunicazioni ufficiali.

- Tariffe e Pagamenti: per consultare i costi dei servizi e ricevere avvisi di scadenza.

- Modulistica: per scaricare facilmente tutti i documenti necessari.

- Ricerca Defunto: un servizio di grande utilitÃ per localizzare il luogo preciso di sepoltura dei propri cari all'interno dei cimiteri.

"Questa iniziativa si inserisce in un piÃ¹ ampio percorso di digitalizzazione: da un lato, perseguiamo l'efficienza e la semplificazione per consentire all'utenza di avere delle informazioni immediate attraverso il proprio smartphone e, dall'altro, rafforziamo la trasparenza dell'agire pubblico, potenziando e migliorando il rapporto con chi raggiungere le nostre strutture. Con questa novitÃ rendiamo tariffe, procedure e informazioni accessibili con un semplice click", dicono sempre Carota e Di Michele annunciando che "si punta a informatizzare il processo di invio delle richieste".

Con questo passo, aggiunge Carota, "il Comune di Pescara non solo migliora un servizio essenziale per la cittadinanza, ma si conferma all'avanguardia nel processo di trasformazione digitale, ponendo le basi per una amministrazione sempre piÃ¹ aperta, efficiente e vicina alle esigenze delle persone". "Il progetto", conclude Di Michele, si allinea pienamente alle piÃ¹ recenti e importanti normative nazionali in materia di innovazione nella Pubblica Amministrazione. La realizzazione tecnica, affidata a Pescara Multiservice, dimostra l'efficacia del modello di gestione che vede la societÃ in house come braccio operativo dell'Amministrazione per l'implementazione di progetti complessi, coniugando visione strategica e competenze tecnologiche".