La Cisl AbruzzoMolise e la Cisl Pescara inaugurano la nuova sede

La CISL AbruzzoMolise e la Cisl Pescara inaugureranno la sua nuova sede a Pescara martedÃ¬ 9 settembre, con una cerimonia ufficiale che vedrÃ la presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni civili, religiose e del mondo sindacale, imprenditoriale e politico. Allâ€™evento interverranno:

Carlo Masci, Sindaco di Pescara

Mons. Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara-Penne

Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo

Daniela Fumarola, Segretaria Generale Nazionale Cisl

I nuovi uffici rappresentano un importante traguardo per la Cisl AbruzzoMolise e per la Cisl Pescara che lasciano le sedi storiche di via dei Sanniti, 18 e di Corso Vittorio Emanuele, 50 e si trasferiscono in unâ€™unica struttura al civico 91 di viale Pindaro. Uno spazio moderno e accogliente, pensato per rafforzare la vicinanza del sindacato ai lavoratori, alle lavoratrici, ai pensionati e alle famiglie, e per offrire un presidio di servizio, di accoglienza, di ascolto, di prossimitÃ , e un luogo aperto, accessibile e al servizio della comunitÃ .

Un punto di riferimento per chi lavora, per chi Ã¨ in pensione, per i giovani che cercano opportunitÃ e per quanti credono in un sindacato che mette al centro la dignitÃ della persona e la solidarietÃ . Questo investimento testimonia la volontÃ della CISL di radicarsi ancora di piÃ¹ nel territorio e di guardare con fiducia al futuro. Lâ€™inaugurazione si terrÃ il 9 settembre alle ore 10.30 in viale Pindaro 91 di fronte allâ€™UniversitÃ degli Studi "G. d'Annunzio".