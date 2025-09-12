Si inaugura la nuova Scuola dellâ€™Infanzia e Primaria di Lettomanoppello

Si svolgerÃ sabato 13 settembre la cerimonia di inaugurazione della nuova Scuola dellâ€™Infanzia e Primaria di Lettomanoppello, struttura realizzata ex novo e intitolata a â€˜Marcinelleâ€™. Lâ€™evento, che vedrÃ la presenza di Istituzioni, cittadini e studenti prenderÃ il via alle ore 10, in via Pietrara. Il nuovo complesso scolastico nasce da un percorso iniziato nel 2017, quando la Regione Abruzzo, attraverso il Masterplan â€“ Patti per il Sud, finanziÃ² lâ€™opera con 1,5 milioni di euro.

Per la prima volta i cittadini di Lettomanoppello furono chiamati a scegliere il luogo in cui realizzare lâ€™edificio: la scelta cadde sullâ€™area di Via Pietrara. Da lÃ¬ Ã¨ iniziato un cammino fatto di progettazione, approvazioni, gare e lavori che, nonostante la pandemia e le difficoltÃ di approvvigionamento dei materiali, non si Ã¨ mai fermato. Nel corso degli anni, grazie a ulteriori risorse, lâ€™opera Ã¨ cresciuta:

Â· Ampliamento con nuove aule tramite fondi PNRR (990.000 â‚¬);

Â· Autonomia energetica totale con un ulteriore finanziamento di 750.000 â‚¬ a opera del Ministero del Merito e dellâ€™Istruzione

Ora si consegnerÃ alla comunitÃ un edificio sicuro, moderno, tecnologicamente avanzato ed energeticamente autonomo, pensato per le nuove generazioni della CittÃ della Majella. Lâ€™inaugurazione non Ã¨ solo il punto dâ€™arrivo di un cantiere, ma lâ€™inizio di una nuova fase: una scuola che rappresenta il valore dellâ€™interesse collettivo e il futuro della comunitÃ .

Il nuovo Polo Scolastico tematizza Marcinelle e riesce a unisce lâ€™infanzia e la primaria in spazi moderni e accoglienti, con laboratori multifunzionali pensati per il benessere dei bambini. Ambienti luminosi e colorati rendono la scuola un luogo stimolante e sereno, dove crescere con creativitÃ . La scuola Ã¨ intitolata per conservare la memoria delle vittime del disastro di Marcinelle come legame profondo con il dolore storicamente vissuto e con lâ€™identitÃ percepita della nostra comunitÃ . Il tragico evento del 1956 â€“ nel quale morirono cui 22 minatori Lettesiâ€“ Ã¨ oggi motivo di riflessione, insegnamento e impegno collettivo per la sicurezza, i diritti e il valore del lavoro.

La cerimonia, che sarÃ moderata dal Presidente del Consiglio comunale Luca Addario e Sandra Di Felice, vedrÃ la presenza del sindaco Simone Romano Dâ€™Alfonso, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Fabio Ferrante, lâ€™assessore allâ€™Istruzione Luciana Conte, il sindaco di Marcinelle, il Deputato onorevole Luciano Dâ€™Alfonso, il Dirigente scolastico dellâ€™Istituto comprensivo di Manoppello Candida Zappacosta. Interverranno per la Regione Abruzzo lâ€™assessore Tiziana Magnacca, il Delegato scolastico dellâ€™Ambasciata dâ€™Italia in Belgio, lâ€™Incaricato presso il Consolato di Charleroi professor Aldo Delpari, il Direttore generale dellâ€™Ufficio di Gabinetto del Ministero dellâ€™Istruzione e del Merito Antonio Natali, il Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione del MIM Carmela Palumbo, il Prefetto vicario di Pescara, il Direttore generale dellâ€™Ufficio scolastico regionale per lâ€™Abruzzo Massimiliano Nardocci. Le conclusioni saranno del Sottosegretario di Stato MASAF Luigi Dâ€™Eramo.