Partecipa a Pescara News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

A Elice lâ€™ultima manifestazione dellâ€™anno organizzata dallâ€™Italcaccia di Pescara

Redazione
Territorio
Condividi su:

Lâ€™Italcaccia di Pescara ha concluso lâ€™anno con una manifestazione di grande successo, tenutasi domenica scorsa nel comune di Elice. Lâ€™evento, promosso dalle sezioni comunali di CittÃ  Santâ€™Angelo e di Elice, ha visto la partecipazione di oltre 100 appassionati di caccia e natura, confermando il ruolo centrale della nota associazione venatoria nellâ€™organizzazione di iniziative legate alla caccia e alla tutela ambientale in Abruzzo.

Lâ€™incontro ha offerto ai partecipanti unâ€™occasione di confronto e condivisione in un clima di entusiasmo e rispetto reciproco. Lâ€™elevata affluenza ha evidenziato lâ€™impegno e la passione della comunitÃ  venatoria locale. Lâ€™attivitÃ , condotta con attenzione al benessere animale e alla salvaguardia del territorio, ha ribadito lâ€™importanza della caccia sostenibile come strumento per il mantenimento dellâ€™equilibrio ecologico e la promozione della biodiversitÃ .

Gli ospiti hanno potuto godere di una ricca colazione offerta dallâ€™organizzazione, che ha favorito momenti di convivialitÃ  e dialogo tra appassionati e operatori del settore. Questo spirito di comunitÃ  Ã¨ da sempre il tratto distintivo dellâ€™Italcaccia di Pescara. La manifestazione conclusiva dellâ€™anno Ã¨ stata anche lâ€™occasione per ringraziare tutti i partecipanti e gli sponsor per il loro prezioso sostegno. Lâ€™associazione rinnova il proprio impegno a promuovere lâ€™attivitÃ  venatoria in modo responsabile e sostenibile.

Classifiche della manifestazione

Categoria Cacciatori

1. Dante Di Credico â€“ S.I. Uno  
2. Ugo Taglieri â€“ S.I. Nina  
3. Claudio Ricci â€“ S.I. Rambo  
4. Domenico Esposito â€“ K. Luna  
5. Luca Pezzi â€“ S.I. Brina  
6. Valter Bibiano â€“ S.I. Luna  
7. Beniamino Capodicasa â€“ S.I. Dida  
8. Sergio Amadio â€“ S.I. Ares  
9. Elio Dâ€™Onofrio â€“ S.I. Pat  
10. Mario Di Quinzio â€“ K. Janko  
11. Santiago Dâ€™Agostino â€“ E.B. Jerry  
12. Sergio Susini â€“ S.I. Vento  
13. Egidio Berardinucci â€“ S.I. Dea  

Categoria Inglesi Garisti  

1. Luca Centorame â€“ S.I. Lampo  
2. Elio Dâ€™Onofrio â€“ S.I. Ardy  

Categoria Continentali  

1. Tony Di Persio â€“ K. Lazzaro  

Categoria Lady  

1. Valeria Di Antonio â€“ S.I.

Condividi su:

Seguici su Facebook