A Elice lâ€™ultima manifestazione dellâ€™anno organizzata dallâ€™Italcaccia di Pescara

Lâ€™Italcaccia di Pescara ha concluso lâ€™anno con una manifestazione di grande successo, tenutasi domenica scorsa nel comune di Elice. Lâ€™evento, promosso dalle sezioni comunali di CittÃ Santâ€™Angelo e di Elice, ha visto la partecipazione di oltre 100 appassionati di caccia e natura, confermando il ruolo centrale della nota associazione venatoria nellâ€™organizzazione di iniziative legate alla caccia e alla tutela ambientale in Abruzzo.

Lâ€™incontro ha offerto ai partecipanti unâ€™occasione di confronto e condivisione in un clima di entusiasmo e rispetto reciproco. Lâ€™elevata affluenza ha evidenziato lâ€™impegno e la passione della comunitÃ venatoria locale. Lâ€™attivitÃ , condotta con attenzione al benessere animale e alla salvaguardia del territorio, ha ribadito lâ€™importanza della caccia sostenibile come strumento per il mantenimento dellâ€™equilibrio ecologico e la promozione della biodiversitÃ .

Gli ospiti hanno potuto godere di una ricca colazione offerta dallâ€™organizzazione, che ha favorito momenti di convivialitÃ e dialogo tra appassionati e operatori del settore. Questo spirito di comunitÃ Ã¨ da sempre il tratto distintivo dellâ€™Italcaccia di Pescara. La manifestazione conclusiva dellâ€™anno Ã¨ stata anche lâ€™occasione per ringraziare tutti i partecipanti e gli sponsor per il loro prezioso sostegno. Lâ€™associazione rinnova il proprio impegno a promuovere lâ€™attivitÃ venatoria in modo responsabile e sostenibile.

Classifiche della manifestazione

Categoria Cacciatori

1. Dante Di Credico â€“ S.I. Uno

2. Ugo Taglieri â€“ S.I. Nina

3. Claudio Ricci â€“ S.I. Rambo

4. Domenico Esposito â€“ K. Luna

5. Luca Pezzi â€“ S.I. Brina

6. Valter Bibiano â€“ S.I. Luna

7. Beniamino Capodicasa â€“ S.I. Dida

8. Sergio Amadio â€“ S.I. Ares

9. Elio Dâ€™Onofrio â€“ S.I. Pat

10. Mario Di Quinzio â€“ K. Janko

11. Santiago Dâ€™Agostino â€“ E.B. Jerry

12. Sergio Susini â€“ S.I. Vento

13. Egidio Berardinucci â€“ S.I. Dea

Categoria Inglesi Garisti

1. Luca Centorame â€“ S.I. Lampo

2. Elio Dâ€™Onofrio â€“ S.I. Ardy

Categoria Continentali

1. Tony Di Persio â€“ K. Lazzaro

Categoria Lady

1. Valeria Di Antonio â€“ S.I.