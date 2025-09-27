Bolognano accoglie Anthony e Claire Laveglia come cittadini onorari

Una giornata di festa e di memoria quella che si è svolta il 25 settembre a Bolognano, dove il Comune ha conferito la cittadinanza onoraria ai coniugi statunitensi Anthony e Claire Laveglia. Il riconoscimento è stato assegnato con profonda gratitudine per l’impegno con cui i due hanno promosso e valorizzato, negli Stati Uniti, le eccellenze vitivinicole del territorio. Attraverso una costante attività di promozione oltre oceano, Anthony e Claire hanno contribuito a far conoscere il nome di Bolognano, legandolo nell’immaginario di milioni di consumatori americani a un’immagine di qualità, tradizione e bellezza.

Ma il loro lavoro, ha sottolineato l’amministrazione comunale, non si è limitato al piano commerciale. La diffusione dei vini di Bolognano negli Stati Uniti ha suscitato curiosità e interesse per le radici culturali e paesaggistiche della zona, favorendo lo sviluppo dell’enoturismo e aprendo nuove prospettive economiche e occupazionali per la comunità locale.

La cerimonia ha assunto un forte valore simbolico. In un tempo segnato da tensioni e divisioni, il gesto del Comune riafferma i legami storici e vitali tra Italia e Stati Uniti: dalla memoria della liberazione dal nazifascismo, quando soldati americani e partigiani italiani combatterono insieme per la libertà, fino alla storia dell’emigrazione italiana, che ha intrecciato destini e culture tra le due sponde dell’Atlantico.

Anthony e Claire, che hanno scelto Bolognano come “casa del cuore”, incarnano oggi questo filo rosso che unisce passato e presente. Con il conferimento della cittadinanza, la comunità ha voluto esprimere non solo riconoscenza per la promozione dei vini locali, ma anche il desiderio di abbracciare i due coniugi come fratelli e sorelle di una stessa grande famiglia.

“Quello di oggi non è soltanto un riconoscimento – ha dichiarato il sindaco – ma un gesto che celebra l’amicizia tra i popoli e la forza delle radici comuni. A voi, Anthony e Claire, va il nostro ringraziamento più sincero”.