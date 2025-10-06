Ad Alanno prosegue la posa della nuova rete in fibra ottica

FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, ha completato in sinergia con l’amministrazione comunale i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica nel territorio di Alanno. Le attività per la realizzazione della nuova rete a banda ultralarga hanno coinvolto diverse aree comunali, con l’obiettivo di rendere disponibili collegamenti ultraveloci.

L’infrastruttura digitale predisposta da FiberCop ad Alanno può raggiungere una velocità fino a 10 Gigabit al secondo e permetterà di accelerare i processi di digitalizzazione dei cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.

I residenti possono verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete.

“Desidero esprimere grande soddisfazione per i lavori di realizzazione della nuova infrastruttura di rete in fibra ultraveloce”, dichiara il sindaco Oscar Pezzi. “Sono certo che questa innovazione porterà benefici all’intero territorio comunale. L’accesso a connessioni ad alta velocità non solo favorirà lo sviluppo delle imprese locali, ma offrirà un prezioso supporto anche ai servizi pubblici e alle famiglie. Il Comune di Alanno è stato tra i primi ad essere coinvolti nella realizzazione della nuova rete in fibra ottica, confermandosi ancora una volta attento all’innovazione e al progresso tecnologico”.

“FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio”, dichiara Francesca Petriacci, Responsabile Operations Area Centro di FiberCop. “La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale”.

I lavori effettuati

Per la posa della nuova rete sono state utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti, anche nell’ambito dell’illuminazione pubblica. I lavori di scavo, dove necessari, sono stati realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. FiberCop ha operato in collaborazione con l’Amministrazione comunale per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete.