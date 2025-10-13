Al TTG di Rimini lo stand 'Borracce di poesia Holidays in Italy'

Nuovo appuntamento al TTG di Rimini per Borracce di poesia, con uno stand proprio, allâ€™insegna del cicloturismo e non solo, dallâ€™Abruzzo al resto dâ€™Italia. Questâ€™anno Borracce di poesia - al Rimini Expo Centre - si Ã¨ presentatp infatti come Holidays in Italy, con in catalogo escursioni giornaliere e tour di piÃ¹ giorni in Abruzzo, nonchÃ© in Toscana, Sicilia, Lago di Garda, Nord Est e Sicilia. Oltre a occasioni di trekking, esperienze enogastronomiche e city-break in cittÃ dâ€™arte.



Borracce di Poesia offre un'ampia gamma di tour in e-bike in Abruzzo, perseguendo la visione di un turismo lento, sostenibile e responsabile in uno dei segreti meglio custoditi d'Italia. E grazie alla sinergia con una rete di DMC italiane, offre vacanze su misura in tutto il Paese, pensate per viaggiatori indipendenti e gruppi, soddisfacendo sia interessi classici che tematici. Per lâ€™occasione, Ã¨ online il nuovo sito di Borracce di poesia, realizzato da MiTo Consulting. La home si apre con un video che racconta lâ€™esperienza in bici a Punta Aderci, oltre a presentare con una ricca gallery fotografica le occasioni di cicloturismo.

TTG Ã¨ la manifestazione italiana leader per la promozione del turismo mondiale. Per tre giorni, gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto sono stati a Rimini: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.



Borracce di poesia Ã¨ un progetto a cura di Alessandro Ricci, giornalista, autore di guide dedicate al cicloturismo in Abruzzo, ciclista urbano da sempre, cicloviaggiatore e Accompagnatore cicloturistico con qualifica riconosciuta dalla Regione Abruzzo. Un progetto nato anni fa, con la scrittura di rime dedicate alla bicicletta. Immaginando che nella borraccia che si usa per bere acqua ci sia una rima, a rallegrare la giornata di chi va in bici: dal cicloturista al ciclista urbano, a chi pedala come un dannato, a chi mangia lâ€™asfalto e a chi la polvere. Da qui lâ€™idea del nome: Borracce di poesia. Un'ispirazione un progetto, cresciuti nel tempo.