Pescara-Penne, al via il primo bus elettrico utilizzato su tratto suburbano

Tua Spa introduce, per la prima volta in Abruzzo, un bus elettrico di 37 posti a sedere su un tratto suburbano: stamattina alle ore 6:40 partirà da Pescara la prima corsa sulla tratta che collega il capoluogo a Penne; partenza da Penne per Pescara alle ore 8. Lo rende noto la stessa società unica abruzzese di trasporto. "Si tratta - si legge in una nota - di un traguardo significativo per la mobilità sostenibile del territorio. Il nuovo mezzo, a zero emissioni, moderno e accessibile a persone con diverse esigenze di mobilità, contribuirà a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico lungo l'importante collegamento suburbano. Tua Spa conferma il proprio impegno verso un trasporto pubblico sempre più innovativo e attento all'ambiente".

Anche il sindaco di Penne, Gilberto Petrucci, ha sottolineato gli impatti ambientali del nuovo mezzo. "E' un altro tassello - ha dichiarato Petrucci - che abbiamo aggiunto al programma amministrativo volto a migliorare la qualità dell'aria e a ridurre l'impatto ambientale nella nostra città e colgo l'occasione per ringraziare il presidente Tua Gabriele De Angelis De Angelis, il direttore generale Maxmilian Di Pasquale e il direttore di esercizio Raffaele Piscitelli per aver scelto la tratta vestina".